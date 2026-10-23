Le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a fait des déclarations importantes sur la position militaro-stratégique du pays sur la scène internationale et sur l'avenir des relations avec les pays occidentaux.

Le chef de l'État a souligné que les tentatives visant à affaiblir la Russie par des moyens militaires ou à la vaincre sur le champ de bataille sont totalement inefficaces, appelant les rivaux historiques à évaluer correctement la réalité moderne.

« Une défaite stratégique est irréaliste » : Déclarations clés

Dans son discours, Vladimir Poutine a abordé plusieurs aspects fondamentaux concernant la puissance défensive de la Russie et la situation sur le champ de bataille :

Supériorité sur le champ de bataille : « Il est devenu évident pour tout le monde aujourd'hui qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille ;

La fin des illusions : Les visions et les plans visant à infliger une défaite stratégique à la Russie ne correspondent absolument pas à la réalité », a souligné le dirigeant russe.

« Des aspirations séculaires inutiles » : Appel à des relations amicales

Le Président a jeté un regard sur l'histoire, déclarant que les pays qui ont lutté contre la Russie devront tôt ou tard reconsidérer leur position :

Leçons historiques : « Je pense que les forces qui ont cherché pendant des siècles à infliger une défaite stratégique à la Russie seront obligées de reconnaître les réalités de la vie moderne ;

Intérêt mutuel : Elles comprendront qu'il est bien préférable de vivre dans des relations amicales et constructives plutôt que dans la confrontation avec la Russie ;

Prospérité des peuples : Cela correspond pleinement aux intérêts et à la sécurité non seulement de la Russie, mais aussi de leurs propres peuples », a conclu Vladimir Poutine.

Cette intervention du chef de l'État suscite des débats mondiaux à une époque où la tension géopolitique internationale reste élevée.