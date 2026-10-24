« Les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple » : Poutine et ses déclarations controversées sur les frontières et la génétique

·22·Monde
« Les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple » : Poutine et ses déclarations controversées sur les frontières et la génétique

Le président russe Vladimir Poutine a fait une nouvelle déclaration controversée concernant le conflit autour de l'Ukraine, le statut des territoires hors de contrôle et les racines historico-génétiques des deux peuples.

Le chef du Kremlin a affirmé que les territoires perdus par les autorités ukrainiennes ne sont pas réellement ceux de Kiev, mais des terres historiques de l'État russe.

« Les territoires perdus par Kiev ne sont pas ukrainiens » : la thèse principale de Poutine

En abordant les questions territoriales, le dirigeant russe a une fois de plus mis en avant le point de vue historique de Moscou :

  • Statut des terres historiques : Vladimir Poutine a qualifié les terres échappant au contrôle de l'administration de Kiev non pas comme propriété nationale de l'Ukraine, mais comme des territoires historiques russes originels ;

  • Position géopolitique : Cette affirmation indique que la position de Moscou sur les territoires pris sous son contrôle pendant les conflits armés est ferme et qu'il n'a aucune intention de faire des concessions sur la question des frontières.

« Les études génétiques montrent que nous sommes un seul peuple »

Dans son discours, le dirigeant russe s'est appuyé non seulement sur des arguments politiques traditionnels, mais aussi sur des recherches scientifiques :

  • Accent sur les conclusions scientifiques : « Les récentes recherches génétiques montrent que les Russes et les Ukrainiens sont en réalité un seul peuple », a souligné Poutine ;

  • Vision d'une racine commune : Le chef du Kremlin a déjà affirmé à plusieurs reprises que les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses partagent des fondements historiques, culturels et de parenté communs.

Cette déclaration de Poutine a suscité une nouvelle vague de débats politiques intenses sur fond de tensions militaires et politiques internationales et de discussions sur les négociations diplomatiques.

Vladimir PoutineConflit Russo-UkrainienGéopolitiqueHistoireRelations Internationales
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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