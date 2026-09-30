Décret de Poutine : interdiction de sortir plus d'un million de roubles en espèces de Russie vers l'Ouzbékistan

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a signé un nouveau décret officiel renforçant radicalement les règles de sortie des fonds en devises nationales hors du pays. Selon le document officiel, pour les particuliers quittant la Russie vers l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan et les États membres de l'Union économique eurasiatique (UEE), il est strictement interdit d'emporter plus d'un million de roubles (environ 11 800 dollars américains) en espèces.

Pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels, cette restriction s'applique pleinement, quel que soit le montant, pour toute somme en espèces. Le décret stipule qu'en cas de violation, la partie dépassant le million de roubles sera confisquée aux particuliers, tandis que la totalité des espèces sera saisie aux entreprises et entrepreneurs. La restriction ne s'applique pas aux transports aériens si un relevé bancaire est fourni ou dans des cas d'exception spécifiques définis par l'État.

« Limite d'un million de roubles, interdiction totale pour les entrepreneurs et confiscation » : 5 points clés du décret

Le nouveau décret du président russe et les faits les plus importants concernant la sortie d'espèces :

Limite d'un million de roubles pour les particuliers : Il est interdit aux citoyens d'emporter plus d'un million de roubles en espèces vers l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan et les pays de l'UEE ;

Restriction à 100 % pour les entreprises et entrepreneurs individuels : Une interdiction totale de sortie de roubles en espèces a été instaurée pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels, quel que soit le montant ;

Confiscation obligatoire des fonds excédentaires : En cas de violation, la somme dépassant le million est saisie aux citoyens, et la totalité de la somme est confisquée aux personnes morales ;

Exceptions pour les aéroports et documents bancaires : La sortie est autorisée via les aéroports internationaux sur présentation de relevés bancaires officiels confirmant le retrait des fonds des comptes bancaires ;

Pouvoirs spéciaux pour le ministère de l'Intérieur, le FSB et les douanes : Le contrôle de l'exécution stricte de l'interdiction a été confié directement au ministère de l'Intérieur, au Service fédéral de sécurité (FSB) et au Service fédéral des douanes de Russie.

Classification des nouvelles restrictions et mesures de responsabilité pour la sortie d'espèces de Russie

Comparaison des exigences du nouveau décret, des catégories de personnes et des mécanismes juridiques établis :

Catégorie de personnes et destinations Restriction et limite fixées Mesure en cas d'infraction Exceptions autorisées Particuliers (Citoyens) Maximum 1 million de roubles (environ 11 800 $) La partie dépassant 1 million de roubles est confisquée au profit de l'État Via aéroport international avec relevé bancaire officiel de retrait Personnes morales et entrepreneurs individuels Interdiction totale quel que soit le montant (limite 0) Tous les fonds en espèces sont intégralement saisis Relevés bancaires et conditions de transit international spéciales fixées par le gouvernement Pays soumis à la restriction Ouzbékistan, Tadjikistan, Azerbaïdjan et pays de l'UEE Contrôle renforcé aux postes frontaliers, douaniers et de sécurité Pour les activités des missions diplomatiques sur base d'avis du ministère des Affaires étrangères Organismes de contrôle étatiques Ministère de l'Intérieur (MVD), FSB et Service fédéral des douanes (FTS) Recherche opérationnelle, contrôles douaniers et pouvoir de confiscation Approbation de la procédure de comptabilisation avec la Banque centrale sous 3 mois

Expertise économique et financière : Quel impact ce décret aura-t-il sur les travailleurs migrants et le commerce ?

Conclusions des financiers internationaux, économistes et analystes du marché des changes :

« Stopper les flux de capitaux et protéger le rouble » : Le système financier russe tente de stopper la sortie massive de roubles en espèces vers l'étranger, en particulier vers les pays d' Asie centrale ; la limite d'un million de roubles a été introduite pour contrôler les flux de devises « grises » et la spéculation ;

Impact sur les travailleurs migrants et les transferts d'argent : La plupart des travailleurs migrants ouzbeks en Russie envoient leurs salaires en ligne via des applications bancaires, ce décret ne menace donc pas directement les petits transferts quotidiens ; cependant, nos compatriotes qui travaillent en Russie et rentrent avec leurs économies en espèces doivent désormais veiller strictement à ne pas dépasser 1 million de roubles, et prouver les sommes importantes par des relevés bancaires ou utiliser des cartes bancaires ;

Obstacle pour les petites entreprises et les commerçants : Pour les entrepreneurs individuels et les micro-entreprises pratiquant le commerce « navette » et important des marchandises avec des espèces, l'interdiction totale les forcera à passer entièrement aux règlements bancaires officiels.

Selon vous, la limite d'un million de roubles pour la sortie de roubles en espèces de Russie et l'interdiction totale pour les entrepreneurs auront-elles un impact négatif sur les travailleurs migrants et le commerce mutuel ? Quel est, selon vous, le meilleur moyen pour nos compatriotes travaillant en Russie de rapatrier leurs fonds en toute sécurité ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du décret, importante pour tous nos compatriotes rentrant de Russie, avec vos proches !