Xi n'a pas mentionné directement les États-Unis dans son discours. Cependant, ces déclarations interviennent après que Washington a imposé de nouvelles restrictions sur l'accès de la Chine aux puces d'intelligence artificielle avancées.

Selon Reuters, il a appelé à protéger le système commercial multilatéral fondé sur l'Organisation mondiale du commerce. Il a également exprimé la volonté de la Chine de réduire les droits de douane et d'ouvrir davantage son marché.

« L'histoire montre que l'ouverture des portes apporte le progrès, tandis que la fermeture laisse à la traîne », a déclaré Xi.

Le dirigeant chinois a qualifié le monde actuel de « changeant et instable », soulignant la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme.

Le 18 novembre, lors d'événements organisés à Shenzhen, en Chine, dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), Xi Jinping et Vladimir Poutine ont prononcé des discours.

À la veille d'une rencontre trilatérale entre trois figures majeures de la politique mondiale — le dirigeant chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump — des déclarations importantes ont été faites à Shenzhen. Alors que Xi a défendu l'ouverture et la coopération dans le commerce international, Poutine a remis en question l'efficacité des sanctions occidentales. Désormais, l'attention est tournée vers la réunion historique prévue le 19 novembre.

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Poutine critique les sanctions occidentales

Le président russe Vladimir Poutine a également évoqué la pression économique des pays occidentaux dans son discours. Selon lui, les « anciens hégémons » tentent de freiner le développement des pays qui réussissent.

« Les sanctions, les droits de douane et les restrictions à l'exportation ont encore un effet dissuasif, mais ils ne sont plus capables d'arrêter complètement la croissance, et encore moins d'écraser l'économie de leurs rivaux », a affirmé Poutine.

Il a souligné que la Russie est le « champion du monde » du nombre de sanctions imposées, tout en affirmant que l'économie a dignement surmonté les épreuves. Poutine a également noté que l'Union européenne perdait son potentiel industriel.

Le dirigeant russe a cité un autre chiffre important : selon lui, la part du dollar et de l'euro dans les paiements à l'exportation de la Russie est passée de 85 % en 2021 à 9 %.

« Nous n'avons pas abandonné le dollar ou l'euro, c'est nous qui avons été privés de l'utilisation de ces devises. Pour être honnête, ceux qui ont fait cela se sont punis eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Photo : Reuters

Xi et Poutine : 50e rencontre depuis 2013

Après les discours, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont tenu des entretiens séparés. Le dirigeant chinois a qualifié le président russe de « cher ami » et a souligné les relations étroites entre les deux pays.

Selon Xi, il s'agit de leur troisième rencontre en personne cette année. Depuis 2013, en incluant les vidéoconférences, les deux dirigeants se sont rencontrés 50 fois.

« Les relations sino-russes sont restées inébranlables comme une montagne face à toutes les épreuves du monde, et elles le resteront », a déclaré Xi.

Poutine a déclaré que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays dépasse les 200 milliards de dollars depuis plusieurs années. Il a également noté que le flux de touristes mutuels a augmenté de 43 % après l'introduction du régime sans visa.

Que sera-t-il discuté lors de la rencontre entre Trump, Xi et Poutine ?

L'événement politique majeur du sommet est prévu pour le 19 novembre. Ce jour-là, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump devraient se rencontrer pour la première fois dans un format trilatéral.

Trump est arrivé à Shenzhen le 18 novembre. Il a été accueilli à l'aéroport par Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont embrassés et ont marché ensemble sur le tapis rouge.

Photo : Reuters

Selon Reuters et d'autres médias internationaux, l'ordre du jour pourrait inclure la guerre russo-ukrainienne, la situation militaro-politique liée à l'Iran, le commerce international, l'intelligence artificielle et le contrôle des armes nucléaires.

L'importance de cette rencontre ne se limite pas aux relations entre les trois pays. La négociation autour d'une même table entre les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie pourrait influencer le commerce mondial, la sécurité et l'équilibre politique international.

Cependant, on ignore pour l'instant quels accords pourraient en découler. L'opinion publique mondiale attend désormais les déclarations des trois dirigeants et l'issue des négociations.