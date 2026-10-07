Aujourd'hui, le 7 octobre, c'est l'anniversaire du président russe Vladimir Poutine. Né en 1952, le dirigeant russe fête ses 74 ans en 2026. Cependant, son anniversaire ne se transformera pas en jour férié comme d'habitude : Poutine continuera de travailler ce jour-là.

Les projets de Poutine pour son 74e anniversaire ont été annoncés par le Kremlin. Des entretiens téléphoniques internationaux et d'autres activités professionnelles sont prévus pour le président russe.

Comment Poutine passera-t-il le 7 octobre ?

Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que l'anniversaire est considéré comme une date personnelle pour le président. Parallèlement, l'emploi du temps de Poutine se poursuivra normalement ce jour-là.

Le 7 octobre, il est prévu qu'il tienne d'abord une série d'entretiens téléphoniques avec des chefs d'État étrangers à l'occasion de son anniversaire. En outre, d'autres événements figurent à l'agenda du président.

L'assistant de Poutine, Iouri Ouchakov, a également annoncé qu'une série d'entretiens téléphoniques avec des chefs d'État étrangers était prévue à l'occasion de son anniversaire.

Poutine, né à Leningrad

Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Ainsi, le 7 octobre 2026, il fête ses 74 ans.

Il a occupé le poste de président de la Russie pour la première fois en 2000. Après avoir été président jusqu'en 2008, il a occupé d'autres fonctions publiques et est président de la Russie depuis 2012.

Un anniversaire, mais un emploi du temps inchangé

Pour un chef d'État, l'anniversaire est différent de celui d'un citoyen ordinaire. Selon les représentants du Kremlin, Poutine accueillera cette date avec les félicitations de ses proches, mais la journée de travail du président ne sera pas une fête complète.

« L'anniversaire est une fête personnelle ».

Selon les informations du Kremlin, des félicitations de chefs d'État étrangers étaient également attendues pour Poutine. Parmi eux, les félicitations du dirigeant chinois Xi Jinping ont également été signalées.

Ce n'est pas une date ordinaire pour le dirigeant russe

Le 74e anniversaire de Poutine est également une date notable dans le contexte de ses longues années d'activité dans la vie politique russe.

Cependant, le président lui-même a toujours été prudent quant à la présentation de son anniversaire comme une fête nationale à l'échelle de l'État.

C'est pourquoi le 7 octobre reste un anniversaire personnel du chef de l'État et non une fête nationale officielle en Russie.

À 74 ans, toujours à son bureau

Aujourd'hui, l'ordre du jour principal du dirigeant russe devrait être riche en réunions de travail plutôt qu'en échanges de félicitations avec ses collègues.

Poutine aura des entretiens téléphoniques avec des dirigeants étrangers et participera également à d'autres activités professionnelles au cours de la journée.

Ainsi, Vladimir Poutine fête ses 74 ans avec un agenda politique et professionnel chargé.

Bien que l'anniversaire soit une date personnelle pour une personne, chaque jour du chef de l'État est étroitement lié aux affaires de l'État. Le 7 octobre reste l'un de ces jours pour Poutine.