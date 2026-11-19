Le représentant spécial du président russe et chef du Fonds russe d'investissement direct (RDIF), Kirill Dmitriev a également souligné l'importance du dialogue :

Il est souligné que les dirigeants se sont abstenus de faire des déclarations publiques grandiloquentes, se concentrant principalement sur les relations russo-américaines et sur la préparation du sommet trilatéral avec la participation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping . Au début de l'entretien, Donald Trump a qualifié Vladimir Poutine d'ami et a exprimé sa satisfaction de rencontrer à nouveau son homologue russe.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant américain Donald Trump ont conclu leurs pourparlers bilatéraux en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine. L'assistant du chef de l'État russe, Iouri Ouchakov, a informé les journalistes que l'entretien a duré environ 48 minutes et que Vladimir Poutine a terminé la réunion « de très bonne humeur » .

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Selon lui, les deux dirigeants sont intéressés par une résolution pacifique du conflit en Ukraine.

Dmitriev a noté que, malgré les tentatives de certains pays européens et acteurs de la politique internationale d'entraver ce dialogue, ces négociations revêtent une importance capitale pour la communauté internationale.

À Shenzhen étapes du dialogue Détails principaux et déclarations Entretien Poutine-Trump A duré 48 minutes, s'est déroulé dans un esprit constructif et a préparé le terrain pour le sommet trilatéral Dialogue Trump-Xi Jinping S'est poursuivi après un dîner de 2 heures ; les relations entre Washington et Pékin se renforcent Sommet trilatéral du 19 novembre Se tiendra à la résidence d'État de « Xilin Shanchuan » sans contraintes de temps protocolaires

Rencontre de Trump avec Xi Jinping et sommet de « Xilin Shanchuan »

Après son entretien avec Vladimir Poutine, le président américain a rencontré le président chinois Xi Jinping. Trump a également qualifié le dirigeant chinois d'ami et a souligné que les relations entre Washington et Pékin se renforçaient (la veille, lors d'un banquet officiel en marge du sommet, les deux chefs d'État avaient discuté pendant près de deux heures).

Le président américain a déclaré que la Russie, les États-Unis et la Chine ont l'intention de contribuer à une résolution rapide du conflit en Ukraine. Il a affirmé que la rencontre avec Poutine était nécessaire pour préparer le terrain aux négociations au format élargi : « Nous venons de tenir une réunion avec le président Poutine simplement pour préparer le terrain, et je pense que nos négociations seront fructueuses ».

Les négociations trilatérales avec la participation de Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping sont prévues le 19 novembre à la résidence d'État de « Xilin Shanchuan » . Iouri Ouchakov a expliqué que la durée de la réunion sera déterminée indépendamment par les dirigeants eux-mêmes, sans les contraintes de temps strictes imposées par le protocole. Trump, rappelant ses bonnes relations de longue date avec le dirigeant russe, a promis : « Tout se passera à merveille ».

Selon vous, la rencontre entre Poutine, Trump et Xi Jinping à Shenzhen peut-elle marquer un tournant pour apaiser la situation internationale et résoudre pacifiquement le conflit en Ukraine ? Laissez votre avis dans les commentaires !