«Explosion» sur le marché pétrolier : les prix se rapprochent du record de 2022

·14·Monde
«Explosion» sur le marché pétrolier : les prix se rapprochent du record de 2022

Les prix sur le marché mondial du pétrole continuent de grimper en flèche. Lors des échanges du 23 octobre, le pétrole de référence de la mer du Nord Brent a atteint un prix par baril de 113,7 dollars et a même dépassé 114 dollars au cours de la journée.

Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur aux sommets de courte durée de 118 dollars atteints au printemps, en raison de l'aggravation de la situation géopolitique sur le marché, les prix se dirigent résolument vers le renouvellement du record historique de 122 dollars de 2022.

Pourquoi les prix augmentent-ils brutalement ? Les principaux facteurs

Les experts internationaux expliquent la hausse des prix du pétrole par de graves perturbations de l'offre et des risques :

  • Saudi Aramco évacuation du siège social : Suite à l'intensification des affrontements entre l'Arabie saoudite et les Houthis yéménites, la société « Saudi Aramco », premier exportateur mondial de pétrole, a évacué d'urgence son personnel de son siège social situé dans la ville de Dhahran, sur le golfe Persique ;

  • Fermeture des oléoducs en Libye : La National Oil Corporation de Libye a annoncé la fermeture de la vanne de l'oléoduc reliant les champs de Hamada et Tahara au port de Zawiya. Cela a entraîné une réduction significative du volume d'extraction dans les deux champs ;

  • Crise des pétroliers et du transport : L'analyste d'UBS, Giovanni Staunovo, souligne que les risques logistiques et l'augmentation excessive des taux de location (fret) des pétroliers ont provoqué une pénurie réelle de l'offre sur le marché ;

  • Le facteur iranien et le contexte géopolitique : L'escalade à grande échelle au Moyen-Orient menace directement les infrastructures pétrolières, obligeant les investisseurs à ajouter une prime de risque importante aux prix.

Le prix de l'Urals dépasse les 100 dollars : 60 % au-dessus des attentes

La hausse des prix sur le marché mondial a également eu un impact direct sur le prix du pétrole russe :

  • Le seuil des 100 dollars a été franchi : Le pétrole russe de marque Urals se vend sur les marchés à des prix supérieurs à 100 dollars le baril ;

  • Estimation de Reuters : Selon l'analyse de l'agence, le prix moyen de l'Urals en octobre devrait être 60 pour cent plus élevé que les plans et attentes initiaux du gouvernement russe.

XS.com Comme le note l'analyste Lin Tran, les acteurs du marché se concentrent actuellement sur la durée des perturbations existantes — si la restauration des infrastructures tarde, le prix du pétrole pourrait dépasser le seuil des 122 dollars.

Marché PétrolierSaudi AramcoBrentUralsÉnergie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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