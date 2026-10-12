Qui est Al-Qadsiah, l'adversaire de Pakhtakor lors de la 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC ?

Après un match nul disputé (1-1) à l'extérieur contre le champion en titre Al-Ahli lors de la 1ère journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le club de Tachkent, Pakhtakor accueille aujourd'hui sur son terrain un adversaire redoutable : le projet en pleine ascension de l'Arabie saoudite, Al-Qadsiah.

Financée par un géant pétrolier et dirigée par le célèbre Brendan Rodgers, cette équipe est devenue en peu de temps l'une des formations les plus dangereuses et étoilées d'Asie.

L'ère Aramco et le nouveau stade : Histoire du club et saut financier

Fondé en 1967 à Al-Khobar et surnommé les « Chevaliers de l'Est » par les supporters, le club possède près de 59 ans d'histoire :

Réalisations historiques : L'équipe a remporté la Coupe du Prince héritier en 1991/92, la Coupe de la Fédération en 1993/94 et, cette même saison, son plus grand trophée continental : la Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe qu'elle a décrochée en battant l'équipe hongkongaise de South China en finale ;

Investissement pétrolier et arène mondiale : En 2023, lorsque la grande compagnie pétrolière mondiale «Saudi Aramco» a pris le contrôle du club, celui-ci est revenu dans l'élite. Actuellement, un stade ultramoderne de 47 000 places est en construction pour accueillir la Coupe d'Asie 2027 et la Coupe du Monde 2034 : le stade Aramco .

Le facteur Brendan Rodgers et la machine à buts

Connu pour ses succès avec Liverpool, Leicester City et le Celtic, le technicien nord-irlandais Brendan Rodgers a pris les commandes du club en décembre 2025 :

Série offensive et invincibilité : Sous la direction de Rodgers, le club a enregistré une série de 17 matchs sans défaite en championnat national, ne perdant qu'une seule fois lors de ses 25 premières rencontres ;

Efficacité redoutable : Lors de la saison 2025/26, Al-Qadsiah a marqué 83 buts en 34 matchs, terminant 4e avec 77 points. Cette saison, ils ont déjà inscrit 16 buts en 7 matchs et figurent dans le top 4.

Stars mondiales dans l'effectif : contre qui Pakhtakor va-t-il jouer ?

Le club impressionne par ses mouvements audacieux sur le marché des transferts :

Le candidat au Ballon d'Or — Julián Quiñones : L'attaquant de l'équipe nationale du Mexique a marqué 33 buts la saison dernière, devenant le meilleur buteur de la compétition et figurant parmi les nommés pour le Ballon d'Or 2026 ;

Légionnaires d'élite : L'effectif comprend l'ancien capitaine du Real Madrid Nacho Fernández, le gardien belge Koen Casteels, l'attaquant italien Mateo Retegui, l'Allemand Julian Weigl et l'Uruguayen Nahitan Nández ;

Super transfert estival : Cet été, le club a acheté Manchester Cityla star de l'équipe nationale des Pays-Bas Tijjani Reijnders, renforçant encore son milieu de terrain ;

Leaders locaux : L'équipe compte des membres expérimentés de l'équipe nationale saoudienne comme Musab Al-Juwayr (6 buts, 11 passes décisives la saison dernière) et Yasser Al-Shahrani.

Le match d'aujourd'hui : Heure et importance

Ayant battu le club émirati d'Al-Wasl 2-1 lors de la 1ère journée de la Ligue des champions Élite grâce aux buts de Quiñones et Retegui, les Saoudiens arrivent à Tachkent en pleine confiance :

Heure du match : 12 octobre, heure de Tachkent 18h45 ;

Lieu : Tachkent, stade central de Pakhtakor ;

Diffusion : Futbol TV.

Les supporters de Tachkent s'apprêtent à vivre l'un des chocs les plus brillants de l'année contre l'une des équipes les plus chères et intenses d'Asie.