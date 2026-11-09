Après la rupture totale en juillet dernier de la trêve qui assurait une paix relative au Yémen depuis 2022, le conflit armé entre la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Houthis (mouvement « Ansarallah ») est entré dans sa phase la plus dangereuse et la plus intense.

Au cours des dernières 24 heures, les forces houthies ont frappé des cibles stratégiques à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, à l'aide de missiles balistiques et de drones. En réponse, l'aviation de la coalition a mené plus de 100 frappes aériennes à travers le Yémen, faisant des dizaines de victimes civiles.

Attaque massive sur Riyad : dommages causés au siège d'Aramco

Les Houthis ont publié les détails de l'opération militaire à grande échelle menée sur le territoire saoudien :

Cibles visées : Les frappes ont visé le quartier financier de Riyad, les installations du géant pétrolier national Saudi Aramco, l'aéroport international et le camp de la Garde nationale à Najran ;

Déclaration de la partie saoudienne : Les forces de défense aérienne saoudiennes ont annoncé que la majeure partie des missiles balistiques et de croisière avaient été détruits en vol. Cependant, la chute de débris de missiles a endommagé le bâtiment administratif de la société Aramco à Riyad ;

Victimes : Aucune information officielle confirmée concernant des morts ou des blessés sur le territoire saoudien n'a été fournie pour le moment.

Journée sanglante au Yémen : 105 frappes aériennes et tragédie sur le marché

À la suite des opérations de riposte des forces de la coalition, le nombre de victimes sur le territoire yéménite a fortement augmenté :

Massacre à Bani Hushaysh : Les frappes aériennes menées sur le district de Bani Hushaysh (village d'Al-Shariya), près de Sanaa, ont fait au moins plus de 40 morts et des dizaines de blessés graves. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants ;

Marché dans la province de Taïz : Une frappe de missile sur un marché bondé dans la région de Taïz a causé la mort d'au moins 30 personnes . Le gouvernement yéménite officiel et les Houthis se rejettent mutuellement la responsabilité de cette tragédie ;

105 frappes en une journée : Les Houthis affirment que l'aviation de la coalition a mené un total de 105 frappes à travers le pays en une seule journée.

Chronique des affrontements récents et chiffres

Événement / Région Type de frappe Conséquences et déclarations officielles Riyad (Arabie saoudite) Missiles balistiques, drones kamikazes Dommages au siège d'Aramco, la défense aérienne a intercepté les cibles Près de Sanaa (Bani Hushaysh) Frappes aériennes de la coalition Plus de 40 victimes (principalement des enfants et des femmes) Province de Taïz Frappe de missile et attaque de tireurs d'élite 30 morts sur un marché local, médecins blessés Indicateur global 105 frappes aériennes (en 24 heures) Plus de 1 700 morts depuis la rupture de la trêve

Échec de la paix et catastrophe humanitaire

L'accord de cessez-le-feu signé en 2022 grâce aux efforts de la communauté internationale a totalement perdu sa validité en juillet de cette année.

Selon les rapports de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en raison de la reprise des combats ces derniers mois, plus de 1 700 personnes sont mortes, plus de 300 000 habitants ont été contraints de fuir leurs foyers. L'intensification des tensions géopolitiques autour de l'Iran et des États-Unis accroît le risque que ce conflit ne s'étende à l'ensemble de la région du Moyen-Orient.