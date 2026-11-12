Les Houthis annoncent une attaque contre la capitale de l'Arabie saoudite : les cibles visées
Le mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen Arabie saoudite a annoncé avoir mené une attaque contre l'aéroport international Roi-Khalid dans la capitale Riyad, ainsi que contre plusieurs sites stratégiques importants. Cet événement, suivi de près par la communauté internationale, pourrait aggraver la situation militaro-politique dans la région.
Détails de l'attaque et cibles principales
Selon la déclaration du porte-parole militaire du mouvement, Yahya Sariya, des missiles balistiques modernes, des missiles de croisière et des drones ont été utilisés lors de ces opérations militaires. Les Houthis ont ciblé les installations suivantes :
L'aéroport international Roi-Khalid à Riyad ainsi que les stations de pompage de l'oléoduc « Est-Ouest ».
Le site pétrolier mondialement connu situé à Abqaiq, « Saudi Aramco » et ses installations.
Un grand centre financier à Riyad.
Zones de rassemblement des forces saoudiennes dans le sud-ouest du Yémen.
Paramètres de l'attaque
Détails et informations
Porte-parole
Yahya Sariya (porte-parole militaire d'« Ansar Allah »)
Armes utilisées
Missiles balistiques, missiles de croisière et drones
Cibles principales
Aéroport Roi-Khalid, Saudi Aramco et oléoducs
Revendications sur les conséquences
Des incendies auraient éclaté dans les installations et des pertes militaires seraient à déplorer
Déclarations supplémentaires et réaction officielle
Le porte-parole du mouvement, Yahya Sariya, a souligné que les opérations militaires des Houthis visaient uniquement des bases militaires et des installations pétrolières stratégiques. Parallèlement, il a fermement rejeté les accusations des autorités saoudiennes concernant l'interception d'un drone dans l'espace aérien de La Mecque. Pour l'heure, l'Arabie saoudite n'a fait aucun commentaire officiel sur ces déclarations.
Selon vous, quel sera l'impact de ces affrontements militaires au Moyen-Orient sur le marché mondial de l'énergie et la stabilité politique ? Laissez votre avis en commentaire !
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