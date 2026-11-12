Les Houthis annoncent une attaque contre la capitale de l'Arabie saoudite : les cibles visées

Le mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen Arabie saoudite a annoncé avoir mené une attaque contre l'aéroport international Roi-Khalid dans la capitale Riyad, ainsi que contre plusieurs sites stratégiques importants. Cet événement, suivi de près par la communauté internationale, pourrait aggraver la situation militaro-politique dans la région.

Détails de l'attaque et cibles principales

Selon la déclaration du porte-parole militaire du mouvement, Yahya Sariya, des missiles balistiques modernes, des missiles de croisière et des drones ont été utilisés lors de ces opérations militaires. Les Houthis ont ciblé les installations suivantes :