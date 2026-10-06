Bien que les volumes d'approvisionnement en matières premières en provenance du Moyen-Orient soient revenus aux niveaux d'avant-guerre, il n'y a pas de place pour la complaisance sur le marché mondial de l'énergie. Le géant pétrolier public de l'Arabie saoudite, le géant pétrolier public — Saudi Aramco son PDG Amin Nasser a déclaré que les réserves internationales sont « dangereusement basses », exprimant sa vive inquiétude face à une nouvelle vague de risques pour les marchés mondiaux.

Bloomberg Selon l'agence de presse, l'épuisement rapide des tampons stratégiques, censés atténuer toute interruption de l'approvisionnement, pourrait déstabiliser davantage la situation alors que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz n'est pas encore totalement rétabli.

100 millions de barils du G7 : comment la Maison Blanche a convaincu ses alliés ?

La déclaration du patron d'Aramco fait suite à une décision d'urgence prise par les pays du G7. Selon cet accord, les pays ont accepté de libérer sur le marché, pendant quatre mois, à partir de leurs réserves stratégiques : 100 millions de barils de pétrole brut et de diesel :

L'exigence de Washington : Cet accord a été conclu grâce à une forte pression de l'administration américaine sur ses alliés européens. La Maison Blanche a même menacé de suspendre les exportations de diesel vers l'Europe, exigeant qu'ils vendent leurs réserves stratégiques pour faire baisser les prix records dans les stations-service américaines ;

L'épuisement des réserves américaines : Selon les données fournies par le ministère américain de l'Énergie (EIA), au 25 septembre, les réserves stratégiques de pétrole du pays sont tombées à 283 millions de barils. Depuis février, ces réserves ont diminué de près de 132 millions de barils.

Il faudra deux ans pour reconstituer les réserves

Amin Nasser a souligné que le remplissage artificiel du marché grâce aux réserves n'a qu'un effet temporaire :

Rétablissement à long terme : Même si l'approvisionnement régulier est rétabli, il faudra aux États au moins deux ans pour reconstituer les énormes réserves stratégiques vendues ;

Vulnérabilité du marché : La diminution des réserves laisse le marché mondial vulnérable face à tout cas de force majeure géopolitique.

Les exportations ont repris, mais pourquoi les prix ne baissent-ils pas ?

Bien que les expéditions de pétrole depuis le Moyen-Orient aient dépassé les niveaux d'avant-guerre la semaine dernière, la principale raison de l'absence de baisse des prix est la logistique de transport :

Bond des coûts de fret et d'assurance : En raison des risques militaires, les tarifs de location des pétroliers (fret) et les coûts d'assurance maritime ont été multipliés par plusieurs, absorbant une grande partie du coût total des matières premières ;

Observation des marchés : Dans un contexte d'incertitude, les cotations pétrolières restent élevées, tandis que certains pays (notamment le gouvernement russe) prévoient que le prix du pétrole de marque Urals ne dépassera pas 54 dollars le baril d'ici la fin de l'année.

Selon les experts, une fois les réserves épuisées, si la production réelle et les corridors de transport ne se stabilisent pas, le marché mondial du carburant pourrait faire face à des flambées de prix encore plus graves.