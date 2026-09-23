L'Arabie saoudite rétablit un pipeline stratégique contournant le détroit d'Ormuz : le prix du pétrole baisse

Alors que le marché mondial de l'énergie est confronté à une flambée des prix et à une pénurie de diesel, une nouvelle cruciale pour l'économie mondiale a été annoncée. L'Arabie saoudite a rétabli le fonctionnement de son pipeline stratégique « Est-Ouest » après avoir construit en un temps record des voies de contournement pour trois stations de pompage endommagées par des attaques aériennes des Houthis. Selon l'agence internationale Reuters citant ses sources, Riyad relance ses exportations de pétrole via le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Pendant les 10 jours d'arrêt forcé, le prix de l'or noir a grimpé jusqu'à 109 dollars le baril, faisant monter les prix du diesel et du gaz à des niveaux records aux États-Unis et en Europe. Cependant, suite à l'annonce de la remise en service du pipeline, les prix sur le marché mondial ont chuté en quelques secondes à 95 dollars le baril. En tant que leader de l'OPEP, le pays utilise ce pipeline pour contourner les risques du détroit d'Ormuz, acheminant près de 4 millions de barils de pétrole par jour (soit environ 4 % de l'offre mondiale) vers les ports occidentaux. Saudi Aramco poursuit ses efforts pour rétablir la pleine capacité du pipeline.

Alors, cette manœuvre saoudienne pourra-t-elle stabiliser les marchés mondiaux, mettre fin à la crise du diesel et de l'essence, et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ne risquent-elles pas de secouer à nouveau le marché du carburant ?

« Crise de 10 jours, pétrole à 95 dollars et port de Yanbu » : 5 points clés du rétablissement stratégique

Faits marquants sur les changements majeurs dans le secteur de l'énergie :

Pipeline remis en service : L'Arabie saoudite a construit un nouveau réseau rapide autour des 3 stations de pompage attaquées par les Houthis et a relancé le pipeline « Est-Ouest » ;

Chute brutale du prix du pétrole : Le prix du baril, monté à 109 dollars en raison de l'arrêt de 10 jours, est retombé à 95 dollars après l'annonce ;

Volume de 4 millions de barils par jour : Le Royaume redirige ce flux massif, représentant 4 % de l'offre mondiale, vers le port de Yanbu sur la mer Rouge ;

Voie de contournement du détroit d'Ormuz : Ce système permet d'éviter la dépendance au dangereux détroit d'Ormuz contrôlé par l'Iran et de maintenir la continuité logistique ;

Plan de Saudi Aramco : Bien que le pipeline fonctionne actuellement à capacité réduite, l'entreprise vise à atteindre prochainement le débit total de 4 millions de barils.

Crise du pipeline « Est-Ouest » : Indicateurs d'arrêt et de rétablissement

Comparaison de la situation des exportations pétrolières de l'Arabie saoudite :

Indicateurs et critères Arrêt de 10 jours après l'attaque Après la remise en service Prix mondial du pétrole (Brent) Monté à 109 dollars (pic) Chuté à 95 dollars (baisse) État du pipeline 3 stations de pompage endommagées, arrêt Voies de contournement construites, rétabli Itinéraire de transit Sous les blocages du détroit d'Ormuz Exportation via la mer Rouge, port de Yanbu Volume d'exportation Chuté au niveau minimal Jusqu'à 4 millions de barils/jour (4 % mondial) Impact sur les marchés du carburant Prix du diesel et du gaz records Panique réduite, offre stabilisée Opérateur (Saudi Aramco) Travaux de réparation d'urgence Phase d'augmentation de la capacité

Expertise énergétique et sécurité économique : Pourquoi cet événement a sauvé le marché mondial ?

Conclusions des analystes de marché internationaux et experts pétroliers :

Se libérer de la pression du détroit d'Ormuz : Le détroit d'Ormuz était devenu le point le plus dangereux en raison des conflits militaires au Moyen-Orient ; le pipeline « Est-Ouest » a permis à l'Arabie saoudite d'acheminer le pétrole directement vers la mer Rouge, contournant avec succès le blocus maritime ;

Contenir la crise du diesel : La hausse du pétrole à 109 dollars a été un coup dur pour l'industrie américaine et européenne ; le retour à 95 dollars réduit temporairement le risque d'inflation mondiale ;

Rapidité de l'ingénierie saoudienne : Réparer des infrastructures pétrolières complexes prend généralement des mois ; la construction de voies de contournement en 10 jours prouve la préparation et la puissance technico-financière d'Aramco ;

Levier de pression géopolitique : En atteignant 4 millions de barils par jour, Riyad a démontré sa capacité à combler rapidement les pénuries, restant la force dominante fixant les prix sur le marché pétrolier.

Cette mesure stratégique de l'Arabie saoudite a été le facteur décisif qui a sauvé l'économie mondiale d'un nouveau choc pétrolier.

Selon vous, suite à la remise en service du pipeline, les prix du carburant vont-ils baisser davantage vers 80-85 dollars, ou les tensions au Moyen-Orient feront-elles repasser le prix au-dessus de 100 dollars ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse importante !