Le pétrole dépasse les 106 dollars : les Houthis bloquent la mer Rouge et frappent les États-Unis ?

Le marché mondial de l'énergie est en état de choc : le prix du baril de Brent a bondi en une journée pour atteindre 106,9 dollars. D'un côté, les Houthis yéménites tentent de prendre le contrôle des routes maritimes stratégiques pour assiéger l'Arabie saoudite et assurer la victoire de l'Iran dans son conflit avec les États-Unis. De l'autre, Washington mène des frappes pour assurer la sécurité des pétroliers, tandis que Pékin détient les clés du destin du marché pétrolier. Après la prise du port de Mokha à l'entrée du détroit de Bab-el-Mandeb et l'attaque des îles Hanish, la guerre des pétroliers a franchi une nouvelle étape.

Premier camp : Le siège géopolitique des Houthis et de l'Iran

Le mouvement « Ansar Allah » au Yémen tente de prendre l'initiative sur le champ de bataille :

Port stratégique capturé : Les Houthis ont pris le contrôle total du port stratégique de Mokha, situé sur la mer Rouge et considéré comme la porte du détroit de Bab-el-Mandeb ;

Siège maritime de l'Arabie saoudite : La capture de ce port offre aux Houthis une nouvelle base pour attaquer directement les pétroliers saoudiens en route vers le canal de Suez ;

Les îles Hanish dans le viseur : Selon Reuters, le groupe a simultanément lancé des attaques actives sur les îles Hanish, un point maritime crucial ;

Fermeture du second corridor : Si les Houthis parviennent à un contrôle total, leur parrain, l'Iran, obtiendra un avantage décisif dans sa confrontation avec les États-Unis en étouffant la deuxième plus grande voie de transit pétrolier.

« Si les Houthis prennent le contrôle total de cette voie navigable, cela donnera à l'Iran un avantage majeur dans sa guerre contre les États-Unis, réduisant drastiquement l'offre et provoquant une hausse sans précédent des prix du pétrole », rapporte l'agence Reuters.

Second camp : Les frappes de représailles des États-Unis et l'équilibre du marché

Washington et les analystes internationaux tentent de stopper la situation par la force militaire et des leviers économiques :

Frappes intenses dans le détroit d'Ormuz : Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a porté des coups dévastateurs à cinq pétroliers transportant du pétrole iranien, dont l'un a été totalement coulé ;

Voies alternatives en danger : Alors que les affrontements militaires s'intensifient dans le détroit d'Ormuz, principal réseau d'exportation de l'Arabie saoudite, sa voie alternative de la mer Rouge est devenue un piège dangereux ;

Le rôle décisif de la Chine : Les analystes d'ING notent que la hausse ultérieure des prix ne dépend pas seulement des Houthis, mais des prochaines décisions de la Chine, premier importateur mondial de pétrole.

« La Chine a intensifié ses achats de pétrole ces dernières semaines. Si Pékin poursuit cette tendance, cela amplifiera l'impact de toute perturbation de l'offre et fera grimper les prix encore plus haut », préviennent les experts d'ING.

La balance : Qui gagne et qui perd ?

Facteur moteur Position des Houthis et de l'Iran États-Unis et marchés de consommation Contrôle géographique Prise du port de Mokha et du détroit de Bab-el-Mandeb pour accroître la pression Malgré les patrouilles maritimes, l'incapacité à garantir la sécurité des détroits Choc économique Prix du pétrole à 106,9 $ en une journée, frappant le marché mondial Risque d'inflation et de hausse des prix des carburants Guerre des pétroliers Ciblage direct des voies d'exportation alternatives saoudiennes Frappes sur 5 pétroliers iraniens, mais incapacité à contenir le risque Prochaine étape Îles Hanish et fermeture totale du détroit Réduction des importations chinoises et espoir d'un refroidissement du marché

D'un côté de la balance se trouve la coalition houthie-iranienne qui transforme le pétrole en arme géopolitique, de l'autre, les forces américaines impuissantes à repousser les attaques et la demande imprévue de la Chine. Ce conflit pourrait entraîner de nouveaux records historiques des prix du pétrole dans les prochains jours.

Selon vous, les Houthis réussiront-ils à fermer complètement la mer Rouge, ou les forces navales américaines lanceront-elles une opération à grande échelle pour briser ce siège ? Quel impact un pétrole à plus de 106 dollars aura-t-il sur l'économie mondiale ? Partagez vos réflexions en commentaires et diffusez cette analyse de l'intrigue énergétique brûlante à vos proches et aux experts !