Miracle dans l'océan : 5 personnes retrouvées à 5 500 km après avoir dérivé pendant près de 3 mois

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Miracle dans l'océan : 5 personnes retrouvées à 5 500 km après avoir dérivé pendant près de 3 mois

Dans l'immensité de l'océan Pacifique, un exemple sans précédent de volonté et de résilience humaine a été enregistré. Selon le journal britannique Daily Mail cinq passagers d'un bateau, qui ont dérivé dans l'inconnu pendant près de trois mois en pleine mer, ont été miraculeusement retrouvés vivants.

Parti des côtes de Micronésie fin juillet et dévié de sa trajectoire par une violente tempête, le bateau a été repéré près d'une île étrangère, après environ 90 jours, à une distance de 5 500 kilomètres de son point de départ.

Comment un voyage d'une heure s'est-il transformé en captivité océanique ?

Le déroulement des événements a commencé par un trajet vers une île voisine, qui semblait simple et sûr :

  • Objectif et itinéraire : Fin juillet, un groupe de 9 personnes a quitté l'île de Murilo en Micronésie à bord d'un petit bateau en direction de l'île voisine de Ruo. Ce trajet par voie maritime ne devait prendre qu'environ une heure ;

  • Tempête inattendue : En pleine mer, le bateau a été frappé par une violente tempête, perdant le contrôle et étant emporté par les vagues vers les profondeurs de l'océan ;

  • Recherches infructueuses : Bien que les forces de secours locales aient mené des recherches à grande échelle pendant plusieurs semaines, jusqu'au 9 août, elles n'ont pas pu trouver la trace du bateau dans l'immensité de l'océan et les recherches ont été interrompues.

Le salut à Kiribati : Le mystère des enfants et des quatre autres personnes

Le 1er novembre, les habitants de l'île Fanning, faisant partie de l'État de Kiribati, ont aperçu le bateau dérivant près de la côte et se sont précipités pour aider :

  • Survivants et premiers secours : Au total, 5 personnes, dont deux jeunes enfants, ont été retrouvées saines et sauves à bord. Le pasteur de l'église locale les a accueillis dans son refuge et leur a fourni de la nourriture et des soins médicaux de base ;

  • Évacuation et traitement : Un député local de Kiribati a recommandé de transférer ces personnes le plus rapidement possible vers la grande zone la plus proche, Kiritimati, pour un examen complet et des soins médicaux ;

  • Le sort des quatre passagers reste inconnu : Sur les 9 personnes parties en voyage, 4 ne se trouvaient pas sur le bateau. Aucune information officielle n'a été donnée sur leur sort, s'ils sont morts en chemin ou s'ils sont tombés à l'eau ;

  • Silence et vie privée : Les survivants refusent pour l'instant de divulguer les détails sur la façon dont ils ont survécu pendant près de 90 jours sans nourriture ni eau en pleine mer, et demandent le respect de leur vie privée.

Le politicien micronésien Alexander Narrun a exprimé sa gratitude aux sauveteurs et à la population locale, a déclaré qu'ils priaient pour les passagers disparus et a demandé au chef de l'État d'entamer des négociations pour le rapatriement rapide de ses citoyens.

MicronésieKiribatiOcéan PacifiqueÎle FanningSurvie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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