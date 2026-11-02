Floride : les derniers échanges dans le cockpit de l'avion qui a coûté la vie à 9 personnes (vidéo)

Des détails sensationnels ont été révélés concernant le terrible accident d'avion survenu le 1er novembre 2026 dans la région de Greenacres, comté de Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. Le vol, qui reliait Austin, au Texas, aux Bahamas et a causé la mort des 9 personnes à bord, impliquait un Learjet 60 dont l'enregistrement audio des derniers échanges dramatiques entre les pilotes et le contrôle aérien a été diffusé.

Les archives de sécurité aérienne (LiveATC) et les principaux médias ont publié les enregistrements officiels, révélant l'agonie de l'équipage lors des dernières secondes marquées par le givrage, de fortes turbulences et une perte totale de contrôle.

D'un vol paisible à la tragédie : Chronique des événements selon l'enregistrement audio

La transcription et l'enregistrement publiés retracent le déroulement de l'accident minute par minute :

1. Givrage et conditions météorologiques difficiles : Initialement, le pilote a signalé que la température extérieure était tombée à -47 degrés, qu'une turbulence modérée était observée et que des parties de l'avion givraient. Affirmant qu'ils gardaient le contrôle pour le moment, il a demandé l'autorisation de monter à une altitude plus sûre ;

2. Descente fatale (Mayday) : En quelques secondes, la situation a échappé à tout contrôle. La voix agitée du pilote a retenti dans le cockpit : « Nous chutons. Mayday, mayday ! Nous plongeons à une vitesse de 10 000 pieds par minute, nous déclarons une situation d'urgence ! »;

3. Derniers cris et prières : Le taux de descente a atteint 20 000 à 22 000 pieds par minute (environ 6-7 mille mètres). Voyant le sol se rapprocher, le pilote a crié : « Nous allons nous écraser au sol ! (We're gonna crash into the ground) » Les derniers mots de la communication furent : « Regarde dehors, bon sang, nous n'avons plus de temps ! (We're out of time) » En arrière-plan de l'audio, on entend clairement le copilote prier durant les dernières secondes.

Hypothèse de défaillance technique : Le stabilisateur arrière s'est-il brisé ?

Les experts en aviation avancent des conclusions techniques préliminaires sur la raison pour laquelle l'avion a chuté verticalement à une vitesse aussi inouïe :

Givrage et rupture de pièces : En raison de la tempête violente et des températures négatives extrêmes, le stabilisateur horizontal situé à l'arrière de l'avion pourrait avoir givré et s'être brisé sous une pression intense ;

Chute incontrôlée : À la suite de cette rupture, les pilotes ont totalement perdu le contrôle de la gouverne et de l'altitude, entraînant l'avion dans une chute verticale directe ;

Explosion massive et cratère : L'avion a percuté la route avec une énergie cinétique immense, créant un cratère géant sous la force de l'impact et provoquant un incendie violent.

Actuellement, le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) et l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis utilisent cet enregistrement audio comme preuve principale et mènent une enquête approfondie sur l'accident.