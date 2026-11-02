Crash aérien tragique en Floride : un Learjet 60 s'écrase après une chute de 8 000 mètres

Un terrible accident d'avion impliquant un jet d'affaires privé a eu lieu dans le comté de Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. Avec neuf personnes à bord, Learjet 60 l'appareil s'est écrasé au sol.

Le secrétaire aux Transports des États-Unis, Sean Duffy, a fait une déclaration officielle confirmant que les 9 personnes à bord ont péri, qualifiant l'événement de « tragédie horrible ».

Trajet du Texas vers les Bahamas et chute dans les dernières minutes

Selon les informations fournies par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) et les chaînes de télévision, le vol s'est déroulé comme suit :

Itinéraire du vol : L'avion avait décollé de l'aéroport international Austin-Bergstrom au Texas et se dirigeait vers les Bahamas ;

8 200 mètres perdus en une minute : Selon les données du service de suivi des vols ADS-B Exchange, avant le crash, l'avion a perdu en seulement une minute 27 000 pieds (environ 8,2 kilomètres) d'altitude, avant de disparaître complètement des radars ;

Point d'impact et cratère géant : Le bureau du shérif du comté et la chaîne WPBF ont rapporté que l'appareil s'est écrasé sur une route dans la zone de Military Trail, créant un cratère géant sous l'effet de l'impact. Le New York Post rapporte que l'avion s'est écrasé près d'un parc de maisons mobiles.

Une enquête a été ouverte sur les lieux

Une commission spéciale a été créée pour étudier les détails de l'incident :