Kim Jong-un annonce l'objectif principal de l'armée nord-coréenne (vidéo)

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que l'augmentation du potentiel des forces armées du pays et la création d'une armée dotée d'une puissance absolue constituent la priorité absolue et la plus importante de l'État.

Selon l'agence de presse officielle du pays, KCNA la direction de Pyongyang avance des plans à grande échelle pour porter l'efficacité au combat de ses unités militaires à un nouveau niveau et former une structure de défense compétitive à l'échelle mondiale.

Trois étapes clés vers une armée puissante

Dans son discours, le dirigeant de la RPDC a souligné que les domaines suivants sont cruciaux pour renforcer la sécurité nationale et accroître le potentiel de l'armée :

Efficacité au combat : Augmenter radicalement les capacités de déploiement rapide de toutes les unités militaires et leur aptitude à accomplir des missions dans toutes les conditions complexes ;

Préparation militaro-technique : Équiper les forces armées de technologies militaires modernes et d'armes de nouvelle génération, et améliorer les connaissances techniques du personnel ;

Discipline de fer : Renforcer plus que jamais l'ordre interne, la chaîne de commandement et la discipline militaire stricte au sein des unités.

« L'industrie de défense la plus puissante du monde »

Kim Jong-un avait déjà exprimé ouvertement ses ambitions de faire de la Corée du Nord l'un des leaders mondiaux de l'industrie militaire :

Portée de l'objectif : Pyongyang ne vise pas seulement à maintenir ses forces existantes, mais à construire le complexe militaro-industriel le plus avancé et le plus puissant au monde ;

Facteur de pression géopolitique : Dans le contexte de la situation sécuritaire complexe dans la région et sur la scène internationale, de telles déclarations indiquent que la RPDC continuera d'augmenter radicalement son potentiel stratégique.

Selon les experts, le fait que Kim Jong-un désigne le secteur militaire comme la priorité absolue signifie qu'une grande partie des ressources internes et du potentiel scientifique du pays sera à nouveau orientée vers l'industrie de défense.