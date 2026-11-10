Nouvelle menace sous-marine : la RPDC dévoile sa toute nouvelle torpille à haute vitesse

La Corée du Nord a testé avec succès son tout dernier système d'armement à torpilles dans la mer du Japon (mer de l'Est). L'Agence centrale de presse coréenne (KCNA) a publié une déclaration officielle à ce sujet. Le rapport souligne que ce système d'armement est conçu pour porter les capacités de combat sous-marines et de surface de la marine de la RPDC à un nouveau niveau.

Haute vitesse et efficacité au combat : comment s'est déroulé le test ?

Selon les informations officielles diffusées par la KCNA, les tirs d'essai effectués le 9 novembre ont permis de tester une nouvelle génération d'armes sous-marines développées conjointement par les institutions de recherche en défense du pays à tous les niveaux. Ces essais sur le terrain ont pleinement confirmé l'efficacité au combat, la maniabilité et la précision de ciblage du nouveau système de torpilles à haute vitesse.

Les observateurs militaires notent que Pyongyang développe activement des drones sous-marins et des torpilles à haute vitesse ces dernières années. Cela pourrait poser de nouveaux problèmes stratégiques pour les forces navales des États-Unis et de leurs alliés dans la région.