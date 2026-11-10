Nouvelle menace sous-marine : la RPDC dévoile sa toute nouvelle torpille à haute vitesse
La Corée du Nord a testé avec succès son tout dernier système d'armement à torpilles dans la mer du Japon (mer de l'Est). L'Agence centrale de presse coréenne (KCNA) a publié une déclaration officielle à ce sujet. Le rapport souligne que ce système d'armement est conçu pour porter les capacités de combat sous-marines et de surface de la marine de la RPDC à un nouveau niveau.
Haute vitesse et efficacité au combat : comment s'est déroulé le test ?
Selon les informations officielles diffusées par la KCNA, les tirs d'essai effectués le 9 novembre ont permis de tester une nouvelle génération d'armes sous-marines développées conjointement par les institutions de recherche en défense du pays à tous les niveaux. Ces essais sur le terrain ont pleinement confirmé l'efficacité au combat, la maniabilité et la précision de ciblage du nouveau système de torpilles à haute vitesse.
Les observateurs militaires notent que Pyongyang développe activement des drones sous-marins et des torpilles à haute vitesse ces dernières années. Cela pourrait poser de nouveaux problèmes stratégiques pour les forces navales des États-Unis et de leurs alliés dans la région.
Indicateur / Aspect
Données officielles
Date du test
9 novembre
Site d'essai
Eaux de la mer du Japon (mer de l'Est)
Type d'arme
Système de torpille à haute vitesse de dernière génération
Développeur
Instituts de recherche en défense de la RPDC
Date d'entrée en service
Début 2027
Structure utilisatrice
Marine de la RPDC
« À la suite des tests, tous les paramètres techniques ont été confirmés et le nouveau système à haute vitesse sera officiellement intégré au service de combat de la marine de la RPDC à partir de début 2027. »
— KCNA, Agence de presse officielle de la RPDC.
Plan 2027 et équilibre en Asie-Pacifique
La livraison complète de ce système à la flotte à partir de 2027 montre l'ampleur des plans navals de Pyongyang pour les années à venir. Dans un contexte de renforcement de la coopération militaire trilatérale entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, la Corée du Nord met l'accent sur le renforcement de ses frontières maritimes et la création d'obstacles sous-marins. Les experts prédisent que ce test sera perçu par Séoul et Tokyo comme une nouvelle menace pour la sécurité régionale.
Selon vous, le développement actif d'armes sous-marines et de torpilles par la RPDC peut-il modifier l'équilibre des forces dans la région ? Donnez votre avis dans les commentaires.
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