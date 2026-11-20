Le secrétaire d'État américain Marco Rubio Corée du Nord dirigeant de Kim Jong-un a exprimé son opinion sur les objectifs de politique étrangère. Il a souligné que l'objectif principal de Pyongyang n'est pas d'envahir d'autres pays ou d'étendre son territoire, mais de préserver le régime politique actuel. Rubio a noté une différence importante entre la Corée du Nord et l'Iran à cet égard.

« Il n'a aucune intention d'envahir le Japon »

Marco Rubio a déclaré qu'il ne considérait pas Kim Jong-un comme un dirigeant expansionniste. Selon lui, le dirigeant nord-coréen ne cherche pas à attaquer le Japon, la Chine ou d'autres pays pour s'emparer de leurs territoires.

« Kim Jong-un n'est pas intéressé par l'invasion du Japon. Il veut simplement que son régime survive. Il n'est pas expansionniste. Il n'a aucune intention d'envahir le Japon, la Chine ou tout autre pays similaire. Il ne fait rien de tel », a déclaré le secrétaire d'État américain.

Par ces remarques, Rubio a souligné que la priorité absolue de Pyongyang n'est pas l'acquisition de territoires étrangers, mais le maintien du système politique en place dans le pays.

Rubio distingue l'Iran de la Corée du Nord

Le secrétaire d'État américain a comparé ses réflexions sur la Corée du Nord à son évaluation de l'Iran. Il a souligné que l'approche politique de Téhéran est différente.

« Les Iraniens, eux, sont expansionnistes. Ce sont des révolutionnaires », a déclaré Rubio.

Ainsi, le secrétaire d'État américain a montré qu'il distinguait les objectifs de politique étrangère des deux pays. Selon sa vision, si la survie du régime est la priorité pour les dirigeants nord-coréens, l'approche politique de l'Iran se caractérise par la promotion d'idées révolutionnaires et l'élargissement de sa sphère d'influence.

Pourquoi cette déclaration est-elle importante ?

Les propos de Rubio illustrent la différence d'approche de Washington dans l'évaluation des menaces posées par la Corée du Nord et l'Iran. Sa déclaration lie l'objectif principal de Pyongyang à la sécurité du régime, tandis qu'elle exprime des inquiétudes concernant une politique expansionniste de la part de Téhéran.

Bien entendu, il s'agit de l'évaluation politique personnelle de Marco Rubio et non d'une garantie sur les actions futures de la Corée du Nord. Cependant, sa déclaration signifie que Washington n'aborde pas le régime de Kim Jong-un et la politique régionale de l'Iran de la même manière.