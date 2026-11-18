Corée du Nord Le dirigeant Kim Jong-un a inspecté la construction d'une zone touristique dans la ville de Samjiyon. Lors de sa visite, un fauteuil luxueux a été apporté à l'extérieur et placé sur la neige pour lui. C'est ce qu'a rapporté l'Agence centrale de presse coréenne.

Selon les informations, Kim Jong-un a pris connaissance de la construction du complexe de ski et de tourisme dans la région les 15 et 16 novembre. Les photos publiées par l'agence montrent le dirigeant assis dans le fauteuil placé sur la neige, une cigarette à la main.