La photo de Kim Jong-un assis dans un fauteuil luxueux sur la neige avec une cigarette suscite des débats
Corée du Nord Le dirigeant Kim Jong-un a inspecté la construction d'une zone touristique dans la ville de Samjiyon. Lors de sa visite, un fauteuil luxueux a été apporté à l'extérieur et placé sur la neige pour lui. C'est ce qu'a rapporté l'Agence centrale de presse coréenne.
Selon les informations, Kim Jong-un a pris connaissance de la construction du complexe de ski et de tourisme dans la région les 15 et 16 novembre. Les photos publiées par l'agence montrent le dirigeant assis dans le fauteuil placé sur la neige, une cigarette à la main.
Sa fille de 13 ans, Kim Ju-ae, a également participé à la visite. Elle a fait du ski dans la nouvelle zone touristique. Les médias mondiaux émettent des hypothèses selon lesquelles Kim Ju-ae serait préparée comme successeure potentielle de son père.
L'ancien diplomate nord-coréen à Londres, Thae Yong-ho, a déclaré que les hauts fonctionnaires accordaient une attention particulière à la jeune fille. Selon lui, les protocoles appliqués à Kim Ju-ae rappellent la période où Kim Jong-un était préparé à la succession. Cependant, son statut futur n'a pas été officiellement confirmé.
Rappelons que Kim Jong-un s'est rendu en Chine plus tôt, entrant dans le pays par un nouveau pont sur le fleuve Yalu, près de la ville de Dandong.
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