Déclaration militaire importante : le dirigeant de la RPDC annonce les nouvelles règles de la guerre moderne

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fixé des tâches urgentes aux forces armées du pays concernant le développement rapide des technologies militaires sans pilote, l'intégration profonde des systèmes d'intelligence artificielle (IA) et l'augmentation drastique du potentiel de combat des drones.

C'est ce qu'a rapporté l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA). Le dirigeant de la RPDC a avancé ces déclarations programmatiques importantes lors de l'ouverture à Pyongyang de « Progrès de l'aviation sans pilote — 2026 » lors de sa visite à l'exposition militaire spécialisée.

« L'arme principale de la guerre moderne » : l'évaluation stratégique de Kim Jong-un

S'exprimant lors de l'exposition, Kim Jong-un a attiré l'attention sur le changement fondamental de la nature des conflits militaires sur la scène internationale :

Tâche prioritaire : « En nous basant sur les tendances actuelles de développement, nous devons considérer comme une tâche prioritaire absolue la promotion rapide des technologies clés dans ce domaine, l'introduction de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes sans pilote et l'amélioration de leur capacité à mener des opérations militaires », a souligné le chef de l'État ;

Supériorité absolue : Soulignant que les drones sont devenus un outil de premier plan décisif dans les conflits armés modernes, le dirigeant nord-coréen a déclaré qu'atteindre une supériorité militaire absolue dans le domaine des appareils sans pilote est un choix obligatoire et sans alternative ;

Nouvelle stratégie au niveau de l'État : Le dirigeant de la RPDC a présenté une stratégie d'État spéciale pour le développement du secteur de la défense nationale, annonçant l'adoption de décisions gouvernementales importantes visant à étendre et renforcer rapidement les forces d'aviation sans pilote du pays.

« La paix n'est garantie que par la force »

Dans son discours, Kim Jong-un a rappelé une fois de plus sa position de principe sur le renforcement de la sécurité nationale et l'augmentation de la puissance de défense du pays :

Position politique intransigeante : Selon lui, à une époque où les tensions géopolitiques s'intensifient, la paix et la souveraineté du pays ne peuvent être préservées que par une puissance militaire de haute technologie capable de dissuasion ;

Course technologique : Les mesures prises par la Corée du Nord vers le développement de drones pilotés par l'intelligence artificielle et d'appareils de frappe autonomes sont évaluées comme un facteur influençant directement l'équilibre de la sécurité régionale.

Le plan de modernisation militaire basé sur l'intelligence artificielle proposé par Pyongyang montre que l'industrie de défense de la RPDC mettra l'accent, dans les années à venir, précisément sur les systèmes sans pilote autonomes et de haute technologie.