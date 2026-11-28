Dans les séquences vidéo publiées après le concert, Kim Jong-un est vu monter sur scène. Le dirigeant nord-coréen a serré la main de Larisa Dolina sur scène et a également pris une photo avec d'autres artistes.

Le 26 novembre, un grand concert avec la participation d'artistes russes a été organisé à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. L'artiste du peuple russe et célèbre chanteuse Larisa Dolina y a également participé. C'est ce qu'a rapporté l'ambassade de Russie en Corée du Nord.

La Corée du Nord dirigeant Kim Jong-un est monté sur scène de manière inattendue lors d'un concert impliquant des artistes russes à Pyongyang. Il a serré la main de l'artiste du peuple russe Larisa Dolina et a personnellement remercié les artistes pour le programme du concert.

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Selon les informations diffusées par l'ambassade, Kim Jong-un a personnellement remercié les artistes moscovites qui ont participé au concert organisé à l'occasion de la conclusion de la première journée de la réunion de la commission intergouvernementale entre la Russie et la Corée du Nord. Il a exprimé sa gratitude pour leurs performances et le programme du concert.

À titre d'information, la 13e réunion de la commission intergouvernementale sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre la Russie et la Corée du Nord s'est tenue à Pyongyang du 25 au 27 novembre. Les questions de renforcement de la coopération entre les deux pays, de mise en œuvre de projets conjoints et de consolidation des liens dans divers domaines y ont été discutées.

Le ministre russe des Ressources naturelles et coprésident de la commission intergouvernementale, Alexandre Kozlov, a souligné à l'issue des négociations que les relations entre les deux États se développent à un rythme soutenu.

Le ministre a noté que les projets définis sur la base des accords précédemment conclus par les dirigeants des deux pays sont mis en œuvre progressivement. Ces initiatives incluent la construction d'un pont sur la rivière Tumen, l'établissement de vols directs entre Moscou et Pyongyang, ainsi que le développement ultérieur de la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation.