Une nouvelle vague de tensions sociales et politiques d'envergure a débuté à travers la France. Dans tout le pays, plus de 400 000 manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la politique du gouvernement.

La situation est devenue particulièrement tendue dans les grandes villes : à Clermont-Ferrand, des affrontements violents ont été signalés entre les manifestants et la police. En raison des risques de troubles, des sites culturels mondialement connus à Paris ont été contraints de fermer leurs portes prématurément.

70 000 policiers, hélicoptères et véhicules blindés

Les autorités françaises ont mis en place des mesures de sécurité sans précédent pour prévenir les pillages et les incendies à grande échelle :

Forces de sécurité massives : Reuters selon les informations fournies par l'agence, 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans tout le pays pour maintenir l'ordre ;

Équipements spéciaux en état d'alerte : Des hélicoptères, des véhicules blindés lourds et des canons à eau ont été déployés sur les lieux des manifestations pour disperser les troubles ;

Affrontements à Clermont-Ferrand : La police est contrainte d'utiliser des moyens spéciaux pour disperser la foule dans les centres-villes.

La vie culturelle s'arrête à Paris : musées célèbres fermés

En raison des menaces pesant sur la sécurité et des troubles, les centres touristiques et culturels les plus prestigieux de France ont temporairement suspendu leurs activités :

Musées du Louvre et d'Orsay : Les chefs-d'œuvre visités par des millions de touristes, le Louvre et le musée d'Orsay, ont fermé leurs portes ;

Picasso et Grand Palais : Le musée Picasso ainsi que le complexe d'exposition du Grand Palais ont également cessé d'accueillir des visiteurs et sont passés en régime de sécurité d'urgence.

Alors que les mouvements de protestation s'intensifient à travers le pays, le risque d'une aggravation de la situation reste élevé.