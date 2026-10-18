Macron s'exprime dans une vidéo d'urgence suite aux troubles civils

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Macron s'exprime dans une vidéo d'urgence suite aux troubles civils

Suite aux manifestations de grande ampleur et aux troubles éclatés à travers la France en raison de la forte hausse du coût de la vie et des prix du carburant, le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé qu'il adresserait un message vidéo urgent à la nation.

Le prestigieux Le Monde rapporte, en citant le palais de l'Élysée, que l'intervention officielle du président est prévue pour 20h00 heure locale (21h00 heure de Moscou).

Nombre de manifestants : de 550 000 à 800 000

Le 17 octobre, des manifestations de masse ont eu lieu dans presque toutes les grandes régions de France, notamment dans la capitale, Paris :

  • Débat sur le nombre de participants : Les organisateurs de l'action affirment que plus de 800 000 manifestants sont descendus dans la rue ;

  • Rapport du ministère de l'Intérieur : Le ministère français de l'Intérieur a officiellement annoncé qu'un total de 550 000 personnes ont participé aux manifestations dans tout le pays ;

  • Causes principales : Le mécontentement massif de la population a été déclenché par la hausse rapide des prix des carburants et la baisse sensible du niveau de vie quotidien.

Affrontements, pillages et 1 800 arrestations

Dans plusieurs grandes villes, les rassemblements, initialement pacifiques, ont rapidement dégénéré en affrontements ouverts avec les forces de l'ordre et en troubles :

  • 1 800 personnes arrêtées : Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a officiellement confirmé qu'un total de 1 800 personnes ont été arrêtées pour troubles à l'ordre public dans tout le pays ;

  • Mesures répressives strictes : Le ministre a déclaré que le gouvernement est déterminé à identifier tous les individus ayant participé aux pogroms, aux destructions de rue et aux pillages afin de les traduire en justice.

Le discours attendu de l'Élysée est au centre de l'attention mondiale, car il pourrait annoncer de nouvelles mesures de compromis du gouvernement pour apaiser la crise sociale et économique et mettre fin aux violences en France.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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