Plus de 100 000 manifestants dans les rues : affrontements violents à Paris

Le gouvernement français a imposé une interdiction temporaire de la vente et de l'utilisation d'articles pyrotechniques en raison des manifestations et des troubles persistants dans le pays. L'information a été publiée au Journal officiel.

Détails de la décision gouvernementale et des restrictions

Selon le document officiel, par décision du Premier ministre, jusqu'au 27 novembre de cette année, la vente et l'utilisation de feux d'artifice de divertissement et d'articles pyrotechniques de catégories de risque faible et moyen sont strictement interdites sur tout le territoire national.

«Le Premier ministre... décide : jusqu'au 27 novembre (inclus), la vente et l'utilisation d'articles pyrotechniques et de feux d'artifice de divertissement sont interdites sur tout le territoire national», indique le document publié au Journal officiel.

Le décret énumère les types de produits à risque faible et moyen, précisant que ces restrictions ne s'appliquent pas aux articles pyrotechniques professionnels nécessitant une autorisation spéciale.

Restrictions et manifestations Détails et indicateurs clés Interdiction de la pyrotechnie Vente de feux d'artifice et de pyrotechnie à faible risque suspendue jusqu'au 27 novembre Manifestations publiques Le 14 novembre, plus de 100 000 personnes ont manifesté contre la vie chère Mesures de maintien de l'ordre La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes Début des manifestations Commencées en septembre avec les revendications des lycéens autour de Paris

Causes des manifestations et affrontements

Ces mesures drastiques ont été prises en réponse à des mouvements de protestation de grande ampleur. Le processus a débuté mi-septembre avec la mobilisation de lycéens exigeant l'amélioration des conditions dans les établissements scolaires en périphérie de Paris. Avec le temps, d'autres citoyens mécontents de la hausse des prix se sont joints au mouvement, et les manifestations se sont étendues à d'autres régions.

Face à la persistance des manifestations, les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des canons à eau contre les participants. Notamment, samedi, le 14 novembre, pour protester contre la vie chère, plus de 100 000 personnes sont descendues dans la rue. À Paris, la capitale, la police a été contrainte d'utiliser à nouveau des gaz lacrymogènes pour maintenir l'ordre face aux manifestants.

Selon vous, quelle solution peut être trouvée face à ces manifestations et à la hausse des prix en France ? Laissez votre avis dans les commentaires !