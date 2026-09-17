La guerre États-Unis - Iran provoque une crise mondiale du carburant : manifestations massives à travers le monde

La Syrie est en proie à des manifestations de grande ampleur.

Sur fond de tensions géopolitiques internationales et de conflits armés, la pire crise énergétique et pétrolière de la décennie a éclaté. Selon un rapport complet publié par « The Business Standard », le prix du baril de Brent a dépassé le seuil psychologique des 100 dollars suite au conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran (contre 60 à 70 dollars en février). Cette flambée sans précédent des prix des matières premières a provoqué une explosion des coûts du carburant et des troubles sociaux de l'Europe à l'Amérique latine et à l'Asie.

Aujourd'hui, les gouvernements mondiaux sont confrontés à un dilemme politique cruel : laisser les prix du carburant s'envoler au risque d'une inflation incontrôlée, ou alourdir les budgets nationaux avec des milliards de dollars de subventions. Au Guatemala, les chauffeurs routiers bloquent les routes et affrontent la police, tandis qu'en Syrie, les plus grandes manifestations depuis la chute du régime d'Assad ont éclaté. En Allemagne, l'essence a atteint le record de 2,30 euros, et aux États-Unis, le prix du diesel a bondi de 60 % en un an, dépassant les 6 dollars le gallon.

Vers quel abîme ce tourbillon énergétique entraîne-t-il les nations, quelles nouvelles hausses de prix attendent la population à l'approche de l'hiver, et l'économie mondiale pourra-t-elle survivre à ce choc ?

« Autoroutes en feu et pêcheurs à quai » : les points chauds de la planète

La géographie des protestations mondiales révélée par « The Business Standard » :

Révolte armée au Guatemala : Les chauffeurs routiers ont bloqué les axes principaux, incendié des véhicules et affronté la police ; le Congrès national, reconnaissant que le diesel est le moteur de l'économie, examine une loi de subvention d'urgence ;

Manifestations historiques en Syrie : La plus grande vague de protestations depuis la chute du régime d'Assad a commencé : après une hausse de 40 % du diesel et de 25 % de l'essence, la population a brûlé des pneus et bloqué des camions-citernes à Alep et dans d'autres villes ;

Siège d'un dépôt pétrolier en France : À Fos-sur-Mer, près de 50 pêcheurs ont bloqué un dépôt pétrolier majeur et se sont heurtés à la police ; le président Emmanuel Macron a exigé une mobilisation totale du gouvernement ;

Colère des pompiers au Portugal : Les manifestants ont marché vers la résidence du Premier ministre ; la Ligue de sécurité incendie a déclaré que les activités des brigades volontaires étaient devenues intenables en raison du coût du carburant ;

Grève nationale aux Philippines : Après que l'essence a atteint 5,68 pesos le litre, le groupe de transport « Manibela » a lancé une grève, et les pêcheurs de la baie de Manille, incapables d'acheter du carburant, sont au bord de la famine ;

Tracteur tiré par une corde en Bolivie : À Cochabamba, le prix du diesel ayant doublé (passant de 0,8 à 1,5 dollar), des centaines d'agriculteurs ont protesté — un fermier a traîné son tracteur à travers les rues de la ville avec une corde en signe de protestation ;

Files d'attente kilométriques en Indonésie : À Makassar, la pénurie de carburant a créé des files d'attente de plus d'un kilomètre devant les stations-service, et des étudiants et travailleurs ont manifesté devant les bureaux de la compagnie pétrolière nationale.

Analyse des chiffres : le diesel a bondi de 60 %, et l'hiver approche

Indicateurs alarmants sur le marché mondial du carburant :

Le Brent dépasse les 100 $ : En raison du conflit militaire, le prix du pétrole a atteint un niveau record par rapport aux 60-70 $ du début d'année ;

6 $ le gallon aux États-Unis : Aux États-Unis, le prix du diesel a enregistré une hausse de près de 60 % en un an ;

Anti-record en Allemagne : L'essence E10 a atteint le niveau historique de 2,30 euros, et le diesel a augmenté de 48 % sur un an ;

Prix moyen mondial : Aujourd'hui, le prix moyen d'un litre de diesel dans le monde est de 1,61 dollar ;

Conflit des pôles : L'écart de prix est frappant : 4,70 dollars le litre de diesel à Hong Kong contre seulement 0,004 dollar au Venezuela ;

Menace de la saison de chauffage : Les analystes prévoient que le prix du combustible de chauffage aux États-Unis et en Europe augmentera d'au moins 30 % supplémentaires durant la saison hivernale.

Piège économique : quel désastre attend les gouvernements ?

Conclusions des experts internationaux sur cette crise mondiale :

La stagflation frappe à la porte : La hausse des prix du carburant fait grimper simultanément les coûts de production, de transport et des produits alimentaires, freinant ainsi la croissance économique ;

Crise budgétaire : Pour éviter les troubles sociaux, les États sont contraints d'allouer des milliards de dollars en subventions, ce qui entraîne une explosion des dettes nationales ;

Dépendance géopolitique : Tant que le conflit armé entre les États-Unis et l'Iran et les tensions dans le détroit d'Ormuz ne seront pas résolus, il sera impossible de réduire les prix de l'énergie.

La crise mondiale du carburant actuelle, née de la confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran, démontre tragiquement à quel point l'économie mondiale moderne est vulnérable et dépendante du pétrole.

Selon vous, la hausse du prix du pétrole au-delà des 100 dollars provoquera-t-elle une nouvelle crise financière mondiale ? Les gouvernements doivent-ils maintenir les prix via des subventions ou laisser faire les lois du marché ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette analyse sur ce risque économique majeur qui frappe le quotidien de tous !