Les récentes manifestations massives et troubles sociaux de fin octobre en France ont de nouveau dégénéré en affrontements violents et en émeutes avec la police. Selon les informations officielles du ministère de l'Intérieur, lors des événements du 24 octobre, les forces de l'ordre ont au total 1 314 manifestants interpellés.

Face à la situation devenue incontrôlable dans les rues, pour assurer la sécurité à travers le pays, 70 000 policiers et gendarmes ont été déployés, et des affrontements directs ont eu lieu entre les forces spéciales et les manifestants dans les centres-villes.

Jets de pierres, gaz lacrymogènes et blessés : que s'est-il passé dans les rues ?

Les tensions dans les villes françaises ont été marquées par des désordres et des destructions :

Assauts violents des forces spéciales : Les images capturées par les réseaux sociaux et les caméras montrent l'utilisation active de matraques, de boucliers et de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants ;

53 policiers blessés : Lors des affrontements tendus avec les protestataires, au moins 53 membres des forces de l'ordre ont été blessés à divers degrés ;

Incendies et pillages : Pendant les manifestations, 75 incendies volontaires ont été recensés dans le pays, et 24 commerces ont été pillés par des groupes profitant du chaos.

La vague d'octobre : troisième phase des émeutes

Ces protestations en France ne sont pas une surprise, mais la suite d'une profonde crise sociale qui dure depuis des semaines :

Arrestations records à la mi-octobre : Peu avant ces manifestations (durant la première quinzaine d'octobre), la police avait arrêté plus de 1 800 militants, puis plus de 2 400 lors de la vague suivante ;

Le bilan total dépasse les 5 500 : Rien qu'en octobre, le nombre total de personnes arrêtées dans le pays a dépassé les 5 500, ce qui montre que le mécontentement contre la politique gouvernementale reste élevé dans la société française ;

Régime de sécurité d'urgence : Afin d'éviter de nouveaux troubles à grande échelle, le gouvernement maintient des patrouilles renforcées dans les lieux publics, les centres commerciaux et les nœuds de transport.

La situation dans les rues françaises est devenue une épreuve difficile pour les deux parties, et le risque d'une escalade de la tension sociale demeure.