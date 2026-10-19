Tensions en France : La tour Eiffel et le musée du Louvre menacés

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Tensions en France : La tour Eiffel et le musée du Louvre menacés

Des rapports font état d'une situation tendue dans les grandes villes françaises suite à des manifestations de grande ampleur. Selon les informations, plus de 800 000 personnes sont descendues dans les rues. Dans certaines zones, les manifestations ont dégénéré en émeutes, causant des dommages aux commerces.

Les rapports indiquent que des boutiques de marques célèbres telles qu'Hermès, Louis Vuitton, Guerlain et Apple ont été vandalisées par les manifestants. À Limoges, des informations circulent sur l'incendie de l'hôtel de ville historique.

À Paris, la capitale française, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre sont signalés, et des barricades apparaissent dans certaines rues.

Par ailleurs, les réseaux sociaux et certains médias indiquent que les manifestants prévoient de se diriger vers des sites emblématiques de la France, comme la tour Eiffel et le musée du Louvre. Toutefois, les informations concernant une menace directe sur ces sites nécessitent une vérification indépendante.

Des mouvements de protestation sont également observés dans d'autres pays européens. Notamment à Milan, en Italie, où près de 5 000 personnes auraient manifesté.

Manifestations en FranceParisTour EiffelMusée du LouvreActualités
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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