Un chat vivant sur le campus d'une université américaine depuis 4 ans reçoit un doctorat honorifique

Une scène insolite s'est déroulée lors de la cérémonie de remise des diplômes sur le campus de Castleton, dans l'État du Vermont, aux États-Unis. La direction de l'université a décerné un doctorat honorifique non pas à des étudiants, mais à un chat nommé Max qui vit sur le campus.

Vivant sur le campus depuis environ quatre ans, Max est devenu très populaire parmi les étudiants. Il les accompagnait souvent, leur apportant un soutien moral, particulièrement pendant les périodes d'examens. Le chat est ainsi devenu une véritable mascotte de l'université.

L'université a décerné à Max un titre honorifique humoristique intitulé « Doctor of Litter-ature ». Ce nom est un jeu de mots sur « Doctor of Literature » (Docteur en littérature), en remplaçant « literature » par « litter », qui désigne la litière pour chat en anglais.

La distinction de Max a été accueillie avec joie par les étudiants. Certains ont plaisanté en disant que le chat avait obtenu son doctorat avant même qu'ils ne puissent obtenir le leur. D'autres ont affirmé que Max méritait amplement cette reconnaissance.

L'un des diplômés a souligné que caresser Max lui apportait toujours du réconfort lorsqu'il avait le moral bas. Ainsi, le chat du campus a reçu une reconnaissance symbolique bien méritée pour sa place particulière dans la vie universitaire.