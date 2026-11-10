Une image de chat géant est apparue sur le Soleil : les scientifiques sont stupéfaits

Un trou coronal aux formes étranges, rappelant la silhouette d'un chat, a été détecté à la surface du Soleil. Ce phénomène inhabituel sur l'astre céleste a attiré l'attention des internautes et des scientifiques. L'information a été communiquée par le Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie et de l'Institut de physique solaire-terrestre de la branche sibérienne.

Les représentants du laboratoire ont réagi avec humour à cet événement sur leur chaîne Telegram.

« Le trou coronal s'est transformé en petit chat. Pour cela, il a fallu, certes, faire pivoter le Soleil », indique le message.

Selon les experts, un trou coronal est une zone spécifique de la couronne, la couche externe de l'atmosphère solaire. Les lignes du champ magnétique y sont ouvertes, et la densité ainsi que la température du plasma y sont plus faibles que dans les zones environnantes. C'est pourquoi ces régions apparaissent sous forme de taches sombres sur les images ultraviolettes et à rayons X.

Il est intéressant de noter que les trous coronaux sont importants non seulement par leur apparence, mais aussi par leur impact. Des flux de vent solaire à haute vitesse s'en échappent. Lorsqu'ils atteignent la Terre, ces flux peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques.

Ainsi, bien que la forme ressemblant à un chat sur le Soleil puisse sembler être une simple coïncidence visuelle, elle cache des processus physiques importants étudiés par les astronomes.