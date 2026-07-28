Les efforts de cinq hommes réduits à néant : le geste du chat amuse tout le monde (vidéo)

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux apporte de la bonne humeur aux utilisateurs. La séquence montre un groupe d'hommes utilisant une méthode inhabituelle pour sauver un chat coincé sur le toit d'un immeuble.

Sur la vidéo, cinq hommes sortent par la fenêtre et forment une chaîne humaine en se tenant fermement la main. Leur objectif était d'atteindre le chat resté près du toit du rez-de-chaussée et de le mettre en lieu sûr.

Cependant, le moment le plus intéressant se produit juste au moment de s'approcher du chat. Alors qu'il ne restait que quelques centimètres pour l'attraper, le chat saute agilement sur un tuyau fixé le long du mur et grimpe vers les étages supérieurs comme si de rien n'était. Dès lors, toutes les tentatives des sauveteurs s'avèrent vaines.

La personne qui filme cette scène ne peut cacher son rire. En peu de temps, la vidéo est devenue populaire sur les réseaux sociaux et a récolté des milliers de vues.

Dans les commentaires, les utilisateurs accueillent également la scène avec humour. Certains laissent des commentaires amusants tels que : "Le chat : 'Je vous ai fait faire des efforts pour rien'", "L'opération de sauvetage a été annulée par le chat lui-même", "Le chat est plus agile que ces cinq hommes", suscitant encore plus d'intérêt pour la vidéo.