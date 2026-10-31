Tendre moment dans le monde animal : un chat partage son repas avec son jouet

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Tendre moment dans le monde animal : un chat partage son repas avec son jouet

Les vidéos montrant les comportements inattendus et touchants des animaux de compagnie deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux. Cependant, une récente séquence capturée par une caméra de surveillance a non seulement fait fondre les cœurs, mais a également prouvé une fois de plus à quel point ces petites créatures peuvent être attentionnées.

Sur les images enregistrées par le distributeur automatique installé par le propriétaire, on peut voir un chat de type siamois/thaï tenter avec persévérance de nourrir son jouet en peluche rouge préféré.

Des efforts incessants et une pure « amitié »

Comme le montrent les images, le chat ne voulait pas manger seul :

  • Amener le jouet vers la gamelle : L'animal a pris son jouet en peluche en forme de petite créature marine dans sa gueule et l'a déposé directement dans le bol contenant ses croquettes ;

  • Guider vers la nourriture : Pendant quelques minutes, il a poussé le museau du jouet contre les croquettes, agissant comme s'il devait lui aussi manger ;

  • Attendre patiemment : Le chat s'est même arrêté plusieurs fois, comme pour vérifier si son « ami » mangeait, avant de reprendre ses gestes.

Comment les experts expliquent-ils cela ?

Les zoopsychologues et les vétérinaires expliquent ce comportement des chats envers leurs jouets par plusieurs facteurs naturels :

  • Instinct maternel et protecteur : Les chats domestiques considèrent souvent leurs objets en peluche préférés comme leurs propres petits ou comme des compagnons vulnérables ;

  • Signe de zone sécurisée : Le lieu de repas est considéré comme l'endroit le plus sûr pour un animal. C'est pourquoi ils cherchent à y apporter ce qu'ils ont de plus précieux ;

  • Jeu et imitation : Lorsqu'ils sont seuls à la maison, de tels gestes aident l'animal à vaincre l'ennui et à enrichir ses habitudes alimentaires avec des éléments ludiques.

Cette vidéo, qui a suscité des milliers de commentaires chaleureux en peu de temps, nous rappelle que l'innocence, l'attention et l'amitié sincère ne sont pas réservées aux humains, mais sont aussi présentes chez nos compagnons à quatre pattes.

ChatsZoopsychologieAnimaux De CompagnieComportement AnimalTendresse
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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