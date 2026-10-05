Une nouvelle espèce de chat sauvage découverte en Bolivie après un siècle

Des scientifiques boliviens ont réalisé une découverte majeure pour la science mondiale. Pour la première fois en plus de 100 ans, des experts ont identifié une toute nouvelle espèce de chat sauvage.

Ce petit chat sauvage, en raison des taches léopardées sur son pelage, chat-tigre Tilkayo est ainsi nommé. La nouvelle espèce a été découverte dans la région montagneuse des Yungas, près de La Paz, la capitale de la Bolivie.

Paula Nogales Scaroni, biologiste et exploratrice de National Geographic faisant partie de l'équipe de recherche, explique que les populations locales des Andes boliviennes prenaient souvent cet animal pour un simple chat domestique.

La nouvelle espèce a reçu le nom scientifique Tilkayo basé sur le nom donné par les communautés locales, Leopardus tilcayo ce qui lui a été attribué.

Nogales a qualifié cette découverte d'événement extrêmement important et inhabituel. Elle souligne que le fait qu'aucune nouvelle espèce de chat sauvage n'ait été identifiée au cours des 100 dernières années renforce l'importance de cette trouvaille.

Selon l'experte, la dernière espèce de chat sauvage découverte remontait à 1923, avec l'identification du chat des pampas uruguayen. En ce sens, la découverte du chat-tigre Tilkayo est la première du genre après un siècle.

Le Tilkayo est légèrement plus petit qu'un chat domestique, avec une longueur de corps d'environ 45 centimètres. Une autre de ses caractéristiques distinctives est la forme arrondie de ses oreilles.

Nogales a indiqué que les scientifiques ont mené des recherches génétiques avancées basées sur les génomes complets des deux animaux identifiés jusqu'à présent. Ces analyses ont été cruciales pour déterminer les caractéristiques génétiques uniques de la nouvelle espèce.

L'un des animaux identifiés, un mâle Tilkayo, est actuellement hébergé dans un refuge pour animaux de la région des Yungas. La famille locale qui s'en occupait auparavant l'a remis aux autorités compétentes.

Le deuxième animal est une femelle Tilkayo, sauvée après une attaque par des habitants. Les experts l'ont ensuite relâchée dans son habitat naturel.

Les résultats de la recherche scientifique sur cette nouvelle espèce ont été publiés dans la revue Current Biology . Cette découverte est le fruit de recherches menées par les scientifiques depuis 2021.

Nogales souligne que, pour l'instant, le chat-tigre Tilkayo n'a été rencontré qu'en Bolivie. Aucune preuve de son existence dans d'autres régions du globe n'a été trouvée jusqu'à présent.

À l'heure actuelle, ce chat sauvage est considéré comme une espèce rare et menacée. En raison de sa population très limitée, il pourrait bientôt être classé parmi les espèces animales les plus rares et les plus menacées au monde.

Pour les scientifiques, cette découverte est d'une grande importance non seulement pour la validation scientifique de l'espèce, mais aussi pour l'étude de son habitat naturel et l'établissement de mesures de conservation futures.