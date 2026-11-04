Un chat secouru après être resté coincé 2 jours dans une tombe en Pologne

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Un chat secouru après être resté coincé 2 jours dans une tombe en Pologne

Un incident inhabituel dans un cimetière polonais a attiré l'attention des protecteurs des animaux. Un chat coincé dans une tombe a été secouru après deux jours. Il a été baptisé « Fantôme ».

L'incident s'est produit dans le cimetière de la ville de Radom, en Pologne. Il a été rapporté que le chat est resté coincé dans la tombe pour des raisons inconnues et n'a pas pu en sortir pendant plusieurs jours.

Après deux jours de recherches, ils ont réussi à localiser l'animal et à le mettre en sécurité. Le chat sauvé a reçu le surnom de « Fantôme » en raison de son apparence inhabituelle et de son expérience.

Ainsi, l'événement mystérieux du cimetière s'est terminé par la survie du chat.

RadomPologneChat FantômeSauvetage AnimalFaits Divers
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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