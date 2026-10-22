En Turquie, une chatte apporte son chaton à l'hôpital pour demander de l'aide

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En Turquie, une chatte apporte son chaton à l'hôpital pour demander de l'aide

Une vidéo montrant une chatte apportant son chaton malade dans un établissement médical en Turquie, comme pour demander de l'aide, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon des informations diffusées en septembre 2026, l'incident s'est produit à Izmir, en Turquie. Une chatte errante était régulièrement nourrie par le personnel de l'établissement. Un jour, elle est entrée dans le bâtiment en portant son chaton dans sa gueule.

Le personnel a examiné le chaton et a découvert qu'il souffrait d'une infection oculaire. Ils ont ensuite consulté des vétérinaires et lui ont prodigué les soins nécessaires. Par la suite, la chatte et ses petits ont été confiés aux services vétérinaires.

Des cas similaires ont déjà été observés en Turquie. En 2020, des images montrant une chatte apportant son petit aux urgences d'un hôpital à Istanbul avaient circulé. Le personnel médical avait examiné le chaton avant de le diriger vers des vétérinaires.

Un chaton blanc et brun est en cours d'examen vétérinaire.
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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