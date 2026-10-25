La direction de la Fédération de Russie « Russie — États-Unis — Ukraine » a annoncé ses conditions et le calendrier précis pour la reprise des négociations de paix tripartites. Le responsable du Kremlin a souligné que Moscou est prêt à poursuivre ces rencontres après une fête nationale célébrée en Russie.

Cette déclaration est considérée comme une étape politique importante dans le contexte de relations diplomatiques internationales bloquées depuis longtemps ou se déroulant dans des conditions complexes.

La date après le 4 novembre : qu'a annoncé Ouchakov ?

L'assistant du président russe Yuri Ouchakov a révélé la date limite précise pour la volonté de Moscou de négocier lors d'un entretien avec le journaliste Pavel Zaroubine :

« La nouvelle échéance — le 4 novembre » : « Désormais, la prochaine échéance est le 4 novembre, notre grande fête (Journée de l'unité nationale). Après cela, nous serons prêts à reprendre les négociations », a déclaré le représentant du Kremlin ;

Le format reste inchangé : La déclaration mentionne la participation directe et tripartite des représentants de la Russie, des États-Unis et de l'Ukraine comme plateforme de dialogue principale ;

Pause festive : La partie russe lie la prochaine vague d'activité diplomatique au calendrier politique intérieur et à la période suivant la fête nationale.

Une nouvelle étape attendue dans la diplomatie internationale

La reprise de ces négociations pourrait devenir l'un des facteurs décisifs pour apaiser la situation géopolitique dans la région :

Réponse potentielle de Washington et de Kiev : La manière dont cette échéance annoncée par le Kremlin sera perçue par l'administration de la Maison Blanche et les autorités ukrainiennes reste la question centrale ;

Sujets de discussion : Si les négociations reprennent, il est prévu que les parties clarifient leurs positions initiales sur la situation au front, les garanties de sécurité et les conditions d'un cessez-le-feu.

La probabilité du début d'une phase pratique de ce dialogue tripartite dans la politique mondiale après le 4 novembre a considérablement augmenté.