La guerre va-t-elle prendre fin ? Trump annonce un tournant entre la Russie et l'Ukraine

Le chef de la Maison Blanche, Donald Trump, a annoncé que les négociations trilatérales entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, qui se tiennent à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, pourraient marquer un tournant décisif dans la résolution du conflit. Dans une interview accordée à l'agence Reuters, Trump n'a pas exclu la possibilité qu'un changement politique majeur se produise dès cette semaine.

« Quelque chose pourrait se passer là-bas » : Optimisme à la Maison Blanche

JournalistesEn répondant à la question des journalistes sur la possibilité d'un changement radical dans les négociations dès cette semaine, le président américain a fait une déclaration avec une confiance inattendue. Il a souligné que toutes les conditions nécessaires pour mettre fin aux affrontements sanglants, non seulement au Moyen-Orient mais aussi entre la Russie et l'Ukraine, sont désormais pleinement réunies.

S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche, Trump a souligné que les deux parties sont mentalement et économiquement épuisées par les hostilités prolongées.

Question principale Déclaration de Donald Trump Signification politique et résultat attendu Lieu et format des négociations Abou Dabi (EAU), rencontre trilatérale en face à face La Russie, les États-Unis et l'Ukraine réunis autour d'une table pour la première fois depuis des mois Date du tournant « Quelque chose pourrait se passer dès cette semaine » Les parties discutent des conditions finales après de longs débats État d'esprit des parties « Moscou comme Kiev sont fatigués de ce conflit » La pression sur le front et la pénurie de ressources augmentent le besoin de compromis Le rôle des États-Unis et de Trump « Bien que cela ne concerne pas notre pays, cela me concerne personnellement » Trump voit le processus comme une victoire politique personnelle et une formule pour la paix mondiale

« Je suis capable de les réunir. En ce moment même, alors que nous parlons, des réunions se poursuivent là-bas et elles se déroulent normalement. Nous essayons de résoudre cela, car même si cela n'affecte pas directement notre pays, cela me concerne personnellement. » — Donald Trump, Président des États-Unis.

Que se passe-t-il en coulisses ?

À Abou Dabi, le dialogue constitue le premier contact diplomatique trilatéral direct après une pause de plusieurs mois. Ces derniers mois, des représentants de Washington s'étaient rendus séparément à Moscou et à Kiev pour tenter de convenir de conditions dans un format bilatéral.

Actuellement, lors des discussions à huis clos aux Émirats arabes unis, l'accent est mis sur les garanties de sécurité après le cessez-le-feu, les lignes de démarcation et le statut futur de la région. La déclaration audacieuse de Trump pourrait indiquer que les parties se rapprochent d'un dénominateur commun important sur le projet d'accord.

Selon vous, les efforts de Trump permettront-ils réellement de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre cette semaine, ou s'agit-il simplement d'une nouvelle déclaration politique ? Laissez votre avis dans les commentaires.