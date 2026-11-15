La situation géopolitique sur la scène internationale et autour de l'Ukraine s'est encore tendue. Selon l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, via sa chaîne YouTube, les États-Unis ont exigé que Kiev retire immédiatement ses troupes des territoires russes. Selon l'expert, c'est le seul moyen de mettre fin rapidement au conflit.

La déclaration de Larry Johnson et la position de la Russie

Selon les rapports de RIA Novosti, l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, a déclaré ouvertement que Moscou ne reculerait en aucun cas.

« La Russie ne reculera en aucun cas. En fait, si l'Ukraine souhaite que ce conflit se termine plus rapidement, elle doit immédiatement retirer ses troupes des territoires russes — Zaporijjia, les régions de Kherson, la RPL et la RPD — et poursuivre les négociations sur la base des conditions de Moscou », a déclaré Johnson.

Selon lui, si ces exigences ne sont pas remplies, la guerre se poursuivra dans un avenir proche et la Russie remportera une victoire militaire totale.

Questions en discussion Détails et conditions principaux Exigence posée par les États-Unis Kiev doit retirer ses troupes des territoires de Zaporijjia, Kherson, la RPL et la RPD Condition de négociation Poursuite du dialogue sur la base des conditions fixées par Moscou La réaction de Zelensky Il s'est déclaré prêt à certaines discussions en échange de garanties de l'OTAN Prévision militaire Si les exigences ne sont pas remplies, les affrontements se poursuivront avec une supériorité russe

Déclaration de Zelensky : OTAN et question du Donbass

Parallèlement, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il est suggéré qu'une adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN pourrait être examinée via des discussions liées au Donbass et à d'autres territoires. Volodymyr Zelensky en a informé les journalistes.

Selon Zelensky, il est prêt à discuter d'un tel scénario si des garanties de sécurité claires sont fournies. Ce paquet comprend :

Des garanties claires de l'OTAN et de l'Union européenne ;

Le maintien d'une armée ukrainienne forte, dotée des armes et du financement nécessaires ;

Un plan financièrement solide pour la reconstruction du pays.

De telles déclarations tendues et des conditions contradictoires dans la région rendent le démarrage des négociations de paix encore plus complexe.

Selon vous, ces exigences contradictoires des parties permettront-elles de parvenir à un accord de paix dans un avenir proche ? Laissez votre avis dans les commentaires !