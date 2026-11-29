Dans la nuit du 28 au 29 novembre, la Russie a attaqué le territoire ukrainien avec 140 drones d'attaque. La défense aérienne ukrainienne en a abattu ou neutralisé 101 par des moyens électroniques. L'attaque a provoqué des impacts dans 27 localités, selon l'agence UNN, citant les forces aériennes des forces armées ukrainiennes.

Il est précisé que parmi les drones lancés par la Russie figuraient des drones d'attaque de type « Shahed », ainsi que des drones leurres de types « Gerbera » et « Parodiya ». 93 des drones « Shahed » étaient équipés de moteurs à réaction.

Les attaques ont été menées depuis les directions des villes russes d'Orel et de Millerovo, ainsi que depuis le territoire de Donetsk temporairement occupé par la Russie et la localité de Gvardeyskoye en Crimée.

Selon les forces aériennes ukrainiennes, à 07h30 le 29 novembre, la défense aérienne avait détruit ou neutralisé 101 drones ennemis. 55 d'entre eux étaient des drones « Shahed » à réaction.

De plus, les moyens d'attaque aérienne russes ont touché 27 endroits, tandis que les débris des drones abattus sont tombés dans 13 autres zones.

L'aviation ukrainienne, les troupes de missiles antiaériens, les unités de guerre électronique et de systèmes sans pilote, ainsi que des groupes de tir mobiles ont participé à la riposte.

Au moment de la publication, les forces aériennes ont signalé que plusieurs autres drones russes circulaient encore dans l'espace aérien ukrainien, indiquant que l'attaque était toujours en cours.