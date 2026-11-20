Le dirigeant américain a évoqué l'entretien qu'il a eu avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen.

Trump a fait ces déclarations lors d'un entretien avec des journalistes à l'issue de sa participation au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine.

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué les actions de Washington dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a souligné que les États-Unis s'étaient très mal comportés tout au long de ce conflit. Parallèlement, le dirigeant américain a déclaré qu'après son entretien avec Vladimir Poutine, les chances de résoudre la guerre par la voie pacifique étaient nettement plus élevées.

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Selon Trump, il a demandé à Poutine si la Russie aurait lancé une opération militaire spéciale en Ukraine s'il avait été président des États-Unis au lieu de Joe Biden.

« Hier soir, Poutine en a parlé. Il a dit : "Cela ne serait jamais arrivé". Je lui ai demandé en réalité : "Même si j'avais été président, auriez-vous franchi ce pas ?" Il a répondu : "Non, cela ne serait jamais arrivé". »

« Tout a été très mal organisé. Notre pays s'est très mal comporté dans cette situation », a déclaré Trump.

Ainsi, le président américain a critiqué l'approche de l'administration américaine précédente concernant l'émergence et la poursuite du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Trump a affirmé que les chances de mettre fin à la guerre sont élevées

Le dirigeant américain a également souligné que les négociations avec la Russie progressaient favorablement. Selon lui, il existe actuellement de très bonnes opportunités pour mettre fin à la guerre en Ukraine et parvenir à un accord de paix.

Trump a salué les résultats de ses récents contacts avec les dirigeants russes. Selon lui, Vladimir Poutine a clairement exprimé son désir de mettre fin au conflit et de le résoudre par des moyens diplomatiques et politiques.

« Il y a maintenant de très bonnes opportunités pour parvenir à la paix », a souligné le président américain lors de l'entretien avec les journalistes.

Cependant, les déclarations de Trump n'ont fourni aucune information précise sur le moment où un accord de paix pourrait être conclu ni sur les conditions de sa mise en œuvre.

Ainsi, le dirigeant américain a, d'une part, critiqué la politique précédente des États-Unis dans la guerre russo-ukrainienne et, d'autre part, a évalué positivement les chances de mettre fin au conflit par le biais de négociations avec Moscou.