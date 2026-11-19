Le pont de Kertch, qui relie la péninsule de Crimée annexée par la Russie au territoire russe, a été la cible d'une nouvelle attaque. À la suite de l'incident, la circulation a été temporairement interrompue. L'information a été communiquée dans la nuit du 19 novembre par Sergueï Aksionov, le chef de la Crimée nommé par la Russie, sur sa chaîne Telegram.

« La circulation sur le pont de Crimée est temporairement suspendue suite à une nouvelle attaque. Tous les services compétents sont sur place. L'ampleur des dégâts est en cours d'évaluation », a écrit Aksionov.

Il s'agit de la troisième attaque contre le pont en une semaine. Des frappes avaient déjà eu lieu les 16 et 17 novembre. Lors de la deuxième attaque, une section de 227 mètres de la voie routière du pont traversant le détroit de Kertch s'est effondrée. La section ferroviaire a également été endommagée, bien que le trafic ferroviaire ait été rétabli par la suite.