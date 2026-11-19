Troisième attaque en une semaine contre le pont de Crimée
Le pont de Kertch, qui relie la péninsule de Crimée annexée par la Russie au territoire russe, a été la cible d'une nouvelle attaque. À la suite de l'incident, la circulation a été temporairement interrompue. L'information a été communiquée dans la nuit du 19 novembre par Sergueï Aksionov, le chef de la Crimée nommé par la Russie, sur sa chaîne Telegram.
« La circulation sur le pont de Crimée est temporairement suspendue suite à une nouvelle attaque. Tous les services compétents sont sur place. L'ampleur des dégâts est en cours d'évaluation », a écrit Aksionov.
Il s'agit de la troisième attaque contre le pont en une semaine. Des frappes avaient déjà eu lieu les 16 et 17 novembre. Lors de la deuxième attaque, une section de 227 mètres de la voie routière du pont traversant le détroit de Kertch s'est effondrée. La section ferroviaire a également été endommagée, bien que le trafic ferroviaire ait été rétabli par la suite.
Les conséquences précises de cette troisième attaque ne sont pas encore connues. Certaines sources ont rapporté que les frappes visaient la section ferroviaire du pont, mais cette information n'a pas été officiellement confirmée.
Une source au sein des forces armées ukrainiennes a déclaré au journal The Guardian que les attaques précédentes visaient à mettre le président russe Vladimir Poutine dans une position délicate sur la scène internationale. Selon cette source, le pont de Crimée est l'un des symboles du règne de Poutine. Sa destruction vise à porter un coup à l'image de puissance du dirigeant russe.
Pour rappel, le pont de Crimée a été mis en service en 2018 et relie le territoire russe à la péninsule de Crimée, annexée en 2014. L'Ukraine considère la construction du pont comme illégale. Kiev l'avait déjà attaqué auparavant : le pont a été endommagé par l'explosion d'un camion piégé en 2022 et par une attaque de drone maritime en 2023.
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