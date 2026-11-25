Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dans une interview accordée au prestigieux magazine français Le Point a déclaré qu'il était prêt à s'envoler pour Moscou dans le même avion que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et à se porter personnellement garant de sa sécurité.

« On peut s'asseoir et discuter »

Bien que Loukachenko ait qualifié de radicale l'exigence du président russe Vladimir Poutine de tenir les négociations à Moscou, il a proposé sa médiation comme moyen de sortir de l'impasse. Selon lui, la Russie gagnera la guerre, il est donc nécessaire de s'asseoir à la table des négociations :

« Je peux monter dans l'avion avec Zelensky et nous pouvons aller à Moscou. Je peux l'accompagner en tant que garant de sa sécurité. On peut s'asseoir et discuter. » — Alexandre Loukachenko (Extrait de l'interview au magazine français Le Point)

Points clés de la déclaration de Loukachenko

Sujet Détails et contenu de la position Source Interview accordée au magazine français Le Point Proposition principale S'envoler pour Moscou avec Zelensky pour s'asseoir et discuter Question de sécurité Loukachenko a proposé d'être le garant de la sécurité personnelle du président ukrainien Évaluation de l'exigence du Kremlin Il a qualifié l'exigence de Poutine de tenir les négociations uniquement à Moscou de « radicale » Perspective du conflit Il a affirmé que la Russie gagnerait la guerre

Rappelons que Volodymyr Zelensky avait précédemment réagi vivement à cette initiative en déclarant : « Suis-je un colis ? » rejetant l'idée d'un vol vers Moscou et invitant, au contraire, Loukachenko et Poutine à Kiev sous garantie de sécurité.

Selon vous, la proposition d'Alexandre Loukachenko d'être le « garant de la sécurité » peut-elle avoir un impact réel sur le processus de négociations diplomatiques ?

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