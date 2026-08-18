Un militant en grève de la faim depuis 16 jours met fin à sa protestation à l’hôpital

Dans l’État indien du Jharkhand, dans l’est du pays, un militant a mis fin à une grève de la faim de 16 jours. Le gouvernement a accepté la demande des manifestants d’annuler un examen de recrutement controversé.

Dans le même temps, les participants ont déclaré qu’ils ne cesseraient pas leurs manifestations de rue tant que l’agence d’enquête principale de l’Inde n’aurait pas commencé à enquêter sur les soupçons d’irrégularités lors d’autres examens de recrutement.

Devendra Nath Mahto, l’un des principaux participants aux manifestations, a mis fin à l’action en présence de ministres de l’État. Il avait été hospitalisé la semaine dernière à Ranchi après une dégradation de son état de santé.

Les protestations ont commencé le 25 juillet, à la suite d’allégations d’irrégularités lors des examens d’accès aux emplois publics et de demandes de réforme du système.

En Inde, les emplois publics sont très recherchés en raison de leur stabilité et de leurs revenus fiables. Chaque année, des millions de personnes passent des examens pour obtenir un poste dans la fonction publique, et beaucoup suivent des cours de préparation spécialisés.

Cependant, des allégations ont fait état de fuites de sujets avant plusieurs examens et de l’utilisation de méthodes déloyales par certains candidats. Le processus de recrutement peut parfois s’étendre sur plusieurs années.

Les protestations au Jharkhand ont commencé le mois dernier, après la publication des résultats du premier examen de la fonction publique. Certains candidats ont déclaré que des feuilles de réponses diffusées sur Internet suscitaient des doutes quant à une possible manipulation des résultats.

Ces événements sont survenus après d’importantes manifestations à Delhi. À l’issue de celles-ci, le ministre fédéral de l’Éducation avait démissionné et la pression sur le gouvernement du Jharkhand s’était accrue.

Le gouvernement de l’État a accepté d’annuler le premier examen et une enquête du Criminal Investigation Department, le CID, a commencé. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont le président de la Commission de la fonction publique du Jharkhand.

Les manifestants ont toutefois exigé également l’annulation de l’examen JSSC-CGL et l’ouverture d’une enquête par le Central Bureau of Investigation, le CBI, l’agence fédérale indienne.

Lundi soir, le ministre en chef Hemant Soren a annoncé que cet examen serait lui aussi annulé.

Le ministre en chef a déclaré que « de nombreux faits surprenants sont révélés » au cours de l’enquête du CID, sans fournir davantage de détails.

Soren a également annoncé l’annulation de tous les examens organisés par l’entreprise privée TDPL, qui les avait conduits dans le cadre d’un appel d’offres, ainsi que l’examen des concours de recrutement organisés depuis 2014.

Si des irrégularités sont découvertes, le sort des candidats qui ont réussi ces examens et obtenu un emploi public reste incertain. Un comité spécial sera également créé pour élaborer des propositions de réforme du système d’examens de l’État. La décision du gouvernement a été accueillie avec joie par les manifestants à Ranchi. Ils ont dansé et célébré la nouvelle dans un stade.

Malgré cela, certains militants ont déclaré qu’ils poursuivraient les actions tant qu’une enquête du CBI ne serait pas annoncée.

« Nous ne partirons pas d’ici tant que cette revendication ne sera pas satisfaite », a déclaré le militant étudiant Ravindra Paswan à l’agence de presse ANI.

Les protestations ont accru la pression sur le gouvernement formé par le Jharkhand Mukti Morcha, le Congrès et d’autres partis. Le BJP du Premier ministre de l’opposition Narendra Modi a, pour sa part, soutenu les manifestants.

Entre-temps, selon des informations, la décision d’annuler l’examen JSSC-CGL a également suscité le mécontentement de candidats qui l’avaient réussi et avaient déjà commencé à travailler dans la fonction publique.