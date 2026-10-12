Protestations et arrestations en Azerbaïdjan suite aux nouvelles exigences sur l'uniforme scolaire

Dans plusieurs régions d'Azerbaïdjan, des restrictions strictes sur le port du hijab et du foulard islamique dans les écoles ont déclenché de vives protestations sociales et des manifestations de masse. Selon des rapports de médias locaux et étrangers le 12 octobre, la nouvelle norme du Conseil des ministres sur l'uniforme scolaire unique a suscité des débats intenses dans la société.

Bien que le mot « hijab » ne soit pas explicitement mentionné dans le document, les administrations scolaires ont reçu l'ordre de respecter strictement les exigences de l'uniforme, tout couvre-chef religieux étant considéré comme contraire aux règles de l'éducation laïque.

La position du gouvernement : Laïcité et égalité sociale

Les autorités du pays justifient les nouvelles règles et exigences par les facteurs suivants :

Principe de l'éducation laïque : Le gouvernement présente la préservation de la nature laïque de l'État et l'interdiction des symboles religieux dans le processus éducatif comme le critère principal ;

Réduction des disparités : L'objectif est d'atténuer les différences sociales, religieuses et ethniques entre les enfants au sein de l'école et de créer un environnement uniforme pour tous les élèves.

Protestations, boycott des cours et troubles

La contestation contre les restrictions a pris une tournure violente, particulièrement dans les zones de la capitale :

Manifestations devant une école à Bakou : La situation est devenue extrêmement tendue autour de l'école n°69 dans la ville de Balakhani à Bakou. Parents et élèves sont descendus dans la rue avec des slogans : « Le hijab n'est pas un obstacle à l'éducation ! »

Boycott massif : Pour exprimer leur solidarité avec les filles interdites d'accès aux cours, des centaines d'élèves ont cessé de se rendre à l'école et ont déclaré un boycott ;

Exigence imposée aux enseignants : Les restrictions ont également touché le personnel enseignant : les enseignantes portant le foulard ont été sommées de se découvrir ou de démissionner de leur plein gré ;

Violences et voiture incendiée : Dans certains districts, les protestations ont dégénéré en affrontements : les manifestants ont tenté de prendre d'assaut des bâtiments scolaires et la voiture du directeur a été incendiée dans la cour de l'une des écoles.

37 arrestations, coupures d'Internet et débat sur la Constitution

Les forces de l'ordre ont pris des mesures rapides contre les manifestations :

Déclaration du ministère de l'Intérieur : Le ministère de l'Intérieur d'Azerbaïdjan a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale pour trouble grave à l'ordre public, ainsi que l'arrestation et l'incarcération de 37 personnes ;

Restrictions sur Internet : Sur fond d'escalade de la situation, des coupures à grande échelle de l'accès à Internet et aux réseaux sociaux populaires ont été observées dans le pays ;

Droits constitutionnels : Les militants et les parents opposés à la réforme soulignent que les nouvelles restrictions violent les articles 25, 42 et 48 de la Constitution azerbaïdjanaise, qui garantissent l'éducation gratuite et la liberté de conscience.

Pour l'instant, le ministère des Sciences et de l'Éducation d'Azerbaïdjan n'a fait aucune déclaration sur une éventuelle concession ou compromis, et la tension autour des établissements scolaires persiste.