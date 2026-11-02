À Lyon, des drapeaux des États-Unis et d'Israël piétinés et brûlés (vidéo)

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À Lyon, des drapeaux des États-Unis et d'Israël piétinés et brûlés (vidéo)

Le 31 octobre 2026, un incident ayant suscité une vive résonance a eu lieu à Lyon, en France. Lors de manifestations massives d'élèves et d'étudiants, un groupe de manifestants a piétiné les drapeaux des États-Unis et d'Israël avant de les brûler.

Les séquences vidéo largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent des jeunes masqués, montés sur le toit vitré de l'arrêt de tramway « Jean-Macé » à Lyon, piétinant d'abord les symboles des deux pays avant d'y mettre le feu. La foule nombreuse rassemblée autour de la station a accueilli ces actes par des acclamations, scandant des slogans hostiles à Israël.

Des problèmes éducatifs aux émeutes massives : quelle est la cause réelle de la protestation ?

Cette manifestation à caractère politique à Lyon est en réalité la suite d'une crise sociale qui dure depuis plusieurs semaines :

  • Revendications dans les écoles (fin septembre) : Les mouvements de protestation ont été initiés par des lycéens et des élèves. Ils se sont opposés au manque de financement des établissements d'enseignement, à la pénurie aiguë d'enseignants et au sureffectif des classes.

  • Convergence des forces sociales et politiques : Par la suite, en raison de l'inflation et de la forte hausse du coût de la vie, les protestations ont pris une ampleur nationale. Les syndicats, les étudiants, divers partis politiques et les migrants se sont joints au mouvement. L'incident du drapeau brûlé à Lyon a eu lieu lors d'une grande marche organisée par les syndicats.

  • Plus de 320 000 manifestants : Selon les données officielles du ministère français de l'Intérieur, durant ce week-end, à travers le pays, plus de 320 000 personnes sont descendues dans la rue. Dans plusieurs grandes villes, les actions ont dégénéré en affrontements violents avec la police et en troubles à l'ordre public.

Cet événement montre que les protestations socio-économiques internes en France prennent une tournure géopolitique et idéologique de plus en plus marquée.

LyonFranceManifestationsCrise SocialeGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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