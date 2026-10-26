Yandex a évacué ses trois supercalculateurs vers de nouveaux sites

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Yandex a évacué ses trois supercalculateurs vers de nouveaux sites

Le géant technologique russe Yandex a entièrement déplacé ses trois supercalculateurs les plus puissants vers de nouveaux sites sécurisés, suite à une série d'attaques de drones contre ses centres de données (DPC) en octobre dernier. C'est ce qu'a rapporté le média RBK en s'appuyant sur des informations officielles.

Selon l'entreprise, les machines principales dotées d'une immense puissance de calcul n'ont pas été endommagées lors des frappes de drones, et des mesures d'évacuation immédiates ont été prises pour garantir leur fonctionnement continu.

Le « trio » visé : « Lyapunov », « Galushkin » et « Chervonenkis »

Les trois supercalculateurs, qui constituent le cœur numérique de Yandex, sont en cours de redémarrage sur de nouveaux sites :

  • Machines intactes : Le service de presse de l'entreprise a confirmé que les supercalculateurs « Lyapunov », « Galushkin » et « Chervonenkis », considérés comme les systèmes les plus puissants de Russie, ont survécu aux attaques et que l'équipement n'a subi aucun dommage ;

  • Nouveaux sites de calcul : Ces supercalculateurs ont été entièrement retirés des anciennes salles de serveurs et sont actuellement en cours de remontage et de mise en service dans de nouvelles zones sécurisées ;

  • Pilier de l'intelligence artificielle et des services : L'entreprise souligne que ces dispositifs continueront, comme auparavant, à soutenir l'infrastructure des services numériques quotidiens de Yandex et à entraîner des modèles de langage fondamentaux (LLM / intelligence artificielle).

Trois attaques en octobre et impact sur les services en Ouzbékistan

Les frappes aériennes menées ce mois-ci ont provoqué des problèmes techniques significatifs dans le système de l'entreprise :

  • Géographie des attaques : En octobre, les attaques de drones ont visé trois régions : les grands centres de données de Sasovo (région de Riazan), ainsi que ceux des régions de Kalouga et de Vladimir ;

  • Pannes mondiales des systèmes : Ces attaques ont affecté les services cloud personnels de Yandex, l'écosystème de l'entreprise, ainsi que le fonctionnement de plusieurs systèmes gouvernementaux connectés à ces serveurs ;

  • Impact sur l'Ouzbékistan : Suite aux attaques, en Ouzbékistan, des interruptions techniques et des dysfonctionnements ont été observés pendant un certain temps sur les services populaires de l'entreprise, notamment les applications de taxi, de cartes et de livraison.

Supercalculateurs Yandex et détails des attaques

Indicateur

Détails

Supercalculateurs déplacés

« Lyapunov », « Galushkin », « Chervonenkis »

État technique

Intacts, en cours de redémarrage sur de nouveaux sites

Zones attaquées (DPC)

Sasovo (région de Riazan), Kalouga, Vladimir

Période des attaques

Octobre 2026 (3 fois au total)

Fonction principale

Services cloud Yandex et entraînement de modèles d'IA fondamentaux

Conséquences

Interruptions à court terme des systèmes gouvernementaux russes et des services en Ouzbékistangi

YandexSupercalculateurAttaque de droneCentre de donnéesRussie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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