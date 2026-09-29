Yandex Fabrika présente le PC portable Lunnen Airis pesant moins d'un kilogramme

Yandex Fabrika, la division de production de Yandex, a élargi sa gamme de PC portables sous la marque Lunnen avec un nouvel appareil. Le modèle Lunnen Airis se distingue par son poids plume, son châssis robuste et ses caractéristiques techniques modernes, conçu comme une solution pratique pour le travail quotidien et les déplacements. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'une des principales caractéristiques du nouvel appareil est son poids inférieur à un kilogramme. Cette performance est rendue possible grâce à un châssis léger et résistant en alliage de magnésium, un avantage majeur pour les utilisateurs qui transportent leur PC portable en permanence.

Capacités techniques et performances

L'appareil est équipé d'un processeur huit cœurs AMD Ryzen AI 7 350 et d'une puce graphique Radeon 860M assurant une haute performance. De plus, le PC portable dispose de 32 GB de RAM et d'un SSD de 1 TB offrant une grande capacité de stockage, garantissant une stabilité lors de l'utilisation de logiciels exigeants.

Pour le confort des utilisateurs, le modèle fonctionne sous Windows 11. Les fabricants ont également accordé une attention particulière à la sécurité, l'appareil étant doté d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un cache physique pour la webcam.

Connectivité et autonomie

Pour la connexion de périphériques, le Lunnen Airis dispose d'un ensemble de ports essentiels : deux USB-C, un USB-A, un HDMI et une sortie audio 3,5 mm. Il est important de noter que les deux ports USB-C permettent à la fois la recharge du PC portable et la sortie vidéo vers un moniteur externe.

En termes d'autonomie, de bons résultats ont été enregistrés, la batterie pouvant tenir jusqu'à 10 heures. Par ailleurs, un chargeur léger pesant moins de 100 grammes est inclus dans le pack.

Actuellement disponible en gris clair, ce PC portable est mis en vente sur la plateforme Yandex Market au prix de 100 000 roubles, hors remises personnelles.