Un supercalculateur orbital de 1080 satellites conçu en Chine

Un projet de réseau informatique orbital massif nommé Space String a été présenté en Chine, conçu pour exécuter des modèles d'IA et traiter des données directement dans l'espace. Selon ixbt.com, cette initiative prévoit d'intégrer plus de 1080 satellites reliés par des canaux laser, marquant une étape majeure dans les technologies spatiales. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Le nouveau projet a été dévoilé le 25 septembre. Il est développé par les entreprises Enceladus et Eastlink, qui ont déjà participé à la création du groupe de calcul Three-Body. Selon la répartition, Eastlink est responsable de l'architecture système et de son exploitation, tandis qu'Enceladus gère les technologies d'IA et le développement international du projet.

L'idée principale du projet Space String est de mutualiser la puissance de calcul de nombreux satellites dans un système unique. Actuellement, la plupart des engins spatiaux fonctionnent uniquement avec leurs propres ressources. Avec cette nouvelle architecture, si un satellite manque de puissance CPU pour une tâche complexe, il pourra la transférer à d'autres appareils.

Structure à deux niveaux du groupe orbital

Selon le plan, le nouveau groupe spatial sera divisé en deux niveaux distincts. Le premier niveau comprend plus de 720 satellites destinés à la collecte et au traitement des données. Ces appareils, en plus d'observer la Terre et d'effectuer d'autres tâches, exécuteront des modèles d'IA déjà entraînés directement en orbite.

Les plus de 360 satellites restants serviront de centre de calcul pour le groupe. Ils seront dédiés à l'entraînement de l'IA et seront équipés d'un matériel beaucoup plus puissant. Les experts prévoient de placer ces appareils sur une orbite héliosynchrone, avec la possibilité d'augmenter le nombre de satellites de calcul si nécessaire.

Communication laser et développement progressif

Tous les appareils seront connectés via des canaux laser à haut débit. Cela permettra aux satellites d'échanger de gros volumes de données et de répartir les calculs. En conséquence, l'engin spatial n'aura pas besoin d'envoyer toutes les données brutes vers la Terre, mais effectuera une analyse préliminaire via l'IA en orbite, ne transmettant que les résultats pertinents.

Le réseau Space String sera construit par étapes. Initialement, le satellite expérimental G1 sera créé, suivi de la plateforme standard G2 et enfin de l'appareil haute performance G3. L'expérience de chaque génération sera utile pour le développement de la suivante. Le lancement du premier appareil de test est prévu pour le quatrième trimestre 2027, tandis que le groupe complet de plus de mille appareils reste pour l'instant un projet à long terme.