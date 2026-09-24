L'identificateur d'appels Yandex intégré aux smartphones Huawei Nova 16s

Une étape importante a été franchie dans la sécurité des utilisateurs sur le marché des smartphones. Selon Ixbt.com, l'outil de détection d'appels entrants et sortants de Yandex a été, pour la première fois, profondément intégré au système d'exploitation des nouveaux smartphones Huawei. Le premier appareil à bénéficier de cette fonctionnalité est le Huawei Nova 16s. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Cette technologie est conçue pour avertir les utilisateurs en temps réel des appels potentiellement dangereux, y compris les tentatives de fraude. Le système peut distinguer les numéros malveillants des appels utiles, en affichant la catégorie de l'organisation appelante, comme une banque ou un service de livraison, directement sur l'écran. Les informations sont présentées sous forme de notification système lors de l'appel.

Capacités du nouveau système de protection

Cet outil de sécurité développé par Yandex s'appuie sur une vaste base de données contenant plus de 160 millions de numéros de téléphone. Le processus d'analyse approfondie utilise des algorithmes de réseaux neuronaux et plus de 300 indicateurs comportementaux de l'utilisateur. Cela permet au système d'identifier non seulement les appels vocaux classiques, mais aussi les appels publicitaires et ceux provenant de messageries.

Actuellement, cette technologie est opérationnelle sur les nouveaux appareils de la série Huawei Nova 16s. À l'avenir, il est prévu que ce système de protection soit progressivement déployé sur d'autres nouveaux modèles de smartphones Huawei. Les utilisateurs pourront l'activer lors de la configuration initiale de l'appareil ou via les paramètres de l'application « Téléphone ».

Le bon fonctionnement du système nécessite une connexion Internet et la dernière version de l'application « Yandex — s Alisoy AI ». Si un utilisateur rencontre un numéro indésirable ou suspect, il a la possibilité de le signaler via le journal des appels. Les numéros identifiés comme frauduleux peuvent être automatiquement bloqués par le système.

À propos de la série Huawei Nova 16s

La nouvelle gamme Huawei Nova 16s comprend trois modèles principaux : Nova 16s, Nova 16s Pro et Nova 16z. Le modèle le plus avancé, le Nova 16s Pro, est équipé d'un écran OLED de 6,84 pouces, d'un puissant processeur Kirin 9010S, jusqu'à 512 GB de stockage interne et d'une batterie de 7000 mAh avec une charge rapide de 100 W. Son appareil photo principal intègre un capteur de 200 mégapixels et des téléobjectifs de haute qualité.

Le modèle intermédiaire Huawei Nova 16s dispose d'un écran de 6,68 pouces, d'une puce Kirin 8020 et d'une batterie de 7000 mAh, tandis que la version Nova 16z est équipée d'un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une batterie de 6000 mAh. Tous les appareils de cette série répondent aux exigences technologiques modernes.