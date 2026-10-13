Considéré comme le géant technologique leader en Russie, «Yandex» traverse l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Les experts du secteur avertissent qu'après une série d'attaques contre les centres de données de l'entreprise, le système a atteint un point critique : si un centre de données supplémentaire tombe en panne, l'écosystème «Yandex» sera contraint de cesser complètement ses activités.

Dans ces conditions, en raison du manque de capacités d'infrastructure, il ne reste pratiquement aucune possibilité d'assurer le fonctionnement continu des dizaines de services et plateformes appartenant à l'entreprise.

Crise de «Yandex Pay» : les clients coupés de leurs fonds

Les graves interruptions techniques dans les centres de données ont d'abord frappé le service financier «Yandex Pay» , qui compte des millions d'utilisateurs :

Gel des fonds : En raison d'une panne majeure causée par les dommages aux centres de données, de nombreux citoyens ne peuvent plus gérer les fonds sur leurs comptes et cartes ;

Blocage de plusieurs jours : Les utilisateurs ayant conservé toutes leurs économies dans ce système ne peuvent pas retirer leur argent depuis plusieurs jours et l'accès au système est totalement limité ;

Situation financière difficile : L'accès aux fonds étant bloqué, de nombreux clients se plaignent de se retrouver sans argent pour leurs besoins quotidiens, y compris pour acheter de la nourriture dans les magasins.

Le problème des dettes hypothécaires et de crédit s'aggrave

L'arrêt du système de paiement financier a créé des risques juridiques et financiers imprévus pour les utilisateurs :

Paiements en retard : Le problème le plus grave pour les utilisateurs est l'incapacité d'effectuer à temps les paiements obligatoires pour les prêts et les dettes hypothécaires contractés auprès d'autres banques commerciales ;

Risque de pénalités : Comme les fonds sont bloqués dans le système, les délais de paiement auprès des banques sont dépassés, créant un risque d'application d'intérêts et de pénalités pour les clients.

Bien que le géant technologique prenne actuellement des mesures d'urgence pour maintenir la stabilité du système et protéger l'infrastructure d'un effondrement total, le sort futur de l'entreprise dépend directement de la sécurité des centres de données restants.